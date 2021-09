Samsung dévoile un prototype de smartphone avec un écran pliable en trois parties

Samsung a présenté à l’occasion de l'International Meeting for Information Displays (IMID) 2021 en Corée du Sud un nouveau prototype de smartphone pliant assez atypique, puisqu’il peut se plier à deux endroits distincts.

Après plusieurs brevets déposés dès 2019, Samsung a enfin dévoilé un prototype d’un smartphone pliable en 3 parties. Le géant coréen avait déjà présenté un tel appareil dans une vidéo à l’occasion du Display Week 2021, mais c’est la première fois que Samsung lève le voile sur un appareil réel.

Contrairement aux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 qui ne peuvent se plier qu’une fois, ce nouvel appareil peut se plier en deux endroits distincts de son écran OLED de 7,2 pouces, un procédé que la société a baptisé “Flex In and Out”.

Ce nouveau smartphone corrigerait un des plus gros défaut du Galaxy Z Fold3

Bien que le Galaxy Z Fold3 offre un écran plus grand que la plupart des autres smartphones pour regarder des vidéos, celles-ci ne s’affichent finalement que sur une partie de celui-ci à cause de son écran interne presque carré (ratio de 22.5:18) qui n’est pas adapté pour cet usage. Ce nouveau smartphone pliant pourrait bien corriger ce défaut grâce à son écran plus large.

Comme l'illustre la vidéo ci-dessous, une section du téléphone se plie vers l'extérieur tandis que l'autre se plie vers l'intérieur, créant ainsi une “courbe en S”. On imagine également que le smartphone n’utilisera pas de caméras frontales, puisque les caméras arrière peuvent être utilisées une fois l’écran déplié.

Il est peu probable que nous voyions l'appareil sortir sous le nom de « Flex In and Out ». Plusieurs fuites avaient indiqué l’arrivée d’un smartphone pliable qui se plie en trois d’ici fin 2021. Le nom de « Galaxy Z Fold Tab » avait été évoqué, en référence à son écran pliant et sa taille qui peut être comparée à une tablette. Cependant, il faudra probablement attendre au moins l’année prochaine pour voir un tel smartphone arriver sur le marché. En attendant d’en savoir plus, Samsung devrait bientôt dévoiler son prochain Galaxy S21 FE, dont le lancement aurait été reporté en novembre à cause de la pénurie mondiale de puces.

Source : Samsung Display