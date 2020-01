Samsung a profité du CES 202 pour présenter, en petit comité, deux prototypes de sa prochaine générations d’écrans 8K et 4K. Ces dalles ont pour particularité d’hybrider la technologie Quantum Dot LCD sur laquelle mise le constructeur avec un substrat OLED. Avec ces écrans, le constructeur espère prendre le leadership du marché sur les grands formats, avec des prix plus doux. Mais de l’avis des observateurs, la technologie n’est pas encore prête.

Samsung a tenu quelques meetings privés en marge du CES 2020. C’est là que nous avons appris par exemple qu’un prototype de smartphone à écran enroulable a été montré à une poignée de journalistes et partenaires. Mais il y a eu aussi d’autres présentations centrées exclusivement sur les télévisions. Contrairement à LG ou Sony, Samsung Display était resté jusqu’à présent à l’écart des dalles OLED, préférant développer sa propre technologie dite Quantum Dot basée sur la technologie LCD. Samsung a au passage choisi une dénomination, QLED, qui brouille un peu les pistes entre OLED et LCD auprès des consommateurs.

Ne pas confondre écrans OLED et écrans QLED

La technologie QLED a surtout pour avantage de permettre à Samsung de rester sur des lignes de production LCD, une technologie bien éprouvée, et dont les coûts de fabrication sont nettement plus bas que les écrans OLED. Le Quantum Dot, ou boîte quantique, est une nanostructure qui permet de confiner la lumière pour en contrôler précisément les propriétés. Ainsi la grande qualité de cette technologie, c’est son rendu impeccable des couleurs. Autre atout : les écrans QLED ont un excellent angle de vision sans distorsion, pratiquement égal à 180°.

Néanmoins les écrans QLED restent fondamentalement des écrans LCD, donc des dispositifs avec rétroéclairage. Dès lors, dans leur mouture actuelle, les noirs sont moins profonds, et le ratio de contraste, même si ce dernier dépasse celui des autres technologies LCD, reste difficile à comparer avec celui de n’importe quel écran OLED. Pourtant Samsung continue de miser sur cette technologie. Et a même profité du CES 2020 pour dévoiler deux prototypes d’écran qui font la synthèse des technologies QLED et OLED. ETNews rapporte que les deux dalles faisaient 31,5″ et 65″ avec une définition pouvant aller jusqu’à 8K.

La technologie de ces écrans est cette fois-ci baptisée QD Display. A la place du rétroéclairage, ces écrans utiliseront une matrice de pixels OLED bleus. Celle-ci est particulièrement épaisse en raison de la durabilité moindre des pigments organiques bleus. Cette couche est recouverte de Quantum Dots bleu et vert. Le verdict ? A en croire des observateurs cités par ETNews, l’écran reproduit mieux les couleurs que des dalles WOLED de chez LG (avec un pixel blanc dédié). Néanmoins, la technologie ne résoudrait pas encore suffisamment le problème des noirs et du contraste. Il est également rapporté que la dalle a tendance a chauffer lorsque la luminosité est poussée au maximum.

Lire également : Samsung présente la Q950TS, une Smart TV QLED 8K borderless de 65 pouces

De quoi faire dire à la source du blog que la technologie n’est pas encore prête. La production de masse débuterait pourtant dans environ 12 mois à en croire le site. On est tout de même impatient de voir comment Samsung va pouvoir faire évoluer cette technologie.

Source : ETNews