Samsung déploie la mise à jour Android 10 sur les Galaxy M30

Le Galaxy M30 passe à Android 10 ! Samsung vient en effet de lancer le déploiement de la mise à jour, accompagnée de la surcouche One UI 2.0, sur le smartphone milieu de gamme. Le firmware ne devrait pas tarder à débarquer sur le continent Européen. On vous explique comment installer la mise à jour.

Samsung déploie maintenant la mise à jour Android 10 sur ses smartphones milieu de gamme, rapportent nos confrères de SamMobile. Il y a quelques jours, le constructeur a déjà poussé le firmware sur les Galaxy M20 et les Galaxy M30 (version indienne) en Inde. Depuis peu, la mise à jour se déploie aussi sur les M30 chinois, rebaptisés Galaxy M40s sur ce marché.

Comme toujours, la mise à jour sera déployée par vagues successives. En fonction de votre pays de résidence, vous pourriez devoir attendre plus ou moins longtemps. Au vu des habitudes de la firme, on peut s’attendre à ce que qu’Android 10 soit proposé aux utilisateurs français d’un Galaxy M30 dans les semaines à venir.

Comment installer Android 10 sur votre Galaxy M30 ?

Pour vérifier si Android 10 peut déjà être installé sur votre M30, on vous invite à suivre la procédure ci-dessous. Avant de lancer l’installation de la mise à jour, assurez vous que votre smartphone est connecté à un réseau Wifi et qu’il dispose d’encore au moins 50% d’autonomie.

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre smartphone

Sans surprise, Samsung a d’abord commencer par mettre à jour ses flagships récents, dont les Galaxy S10, les Galaxy Note 10 ainsi que le Galaxy Note 9 sorti en 2018. Les prochains sur la liste de la marque sont les Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus suivi du Galaxy A80 en février. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

