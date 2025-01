Samsung déploie la première mise à jour de 2025 sur ses appareils Galaxy, voici les modèles concernés

Samsung commence l’année avec une mise à jour de sécurité pour ses smartphones Galaxy. La marque corrige près de 30 failles, dont certaines critiques, et étend progressivement le déploiement à plusieurs modèles. Découvrez les appareils concernés et ce qu’il faut savoir sur ce patch.

Comme chaque mois, Samsung propose une mise à jour pour sécuriser ses appareils Galaxy. Celle de janvier 2025 marque le début de l’année et met l’accent sur la protection des données des utilisateurs. Bien que cette dernière ne contienne pas de nouvelles fonctionnalités visibles, elle reste essentielle pour corriger des failles critiques et maintenir un haut niveau de sécurité sur les smartphones et tablettes de la marque.

Ce patch de janvier inclut près de 30 correctifs, dont cinq jugés critiques par Google dans son bulletin de sécurité. En plus de ces corrections générales, Samsung a ajouté 22 mises à jour spécifiques pour renforcer la sécurité de ses propres appareils. Ces derniers touchent des éléments importants du système afin de garantir que les Galaxy restent parmi les appareils les plus sécurisés du marché.

Voici les appareils Galaxy qui reçoivent la mise à jour de janvier 2025

La mise à jour de janvier 2025 est déployée progressivement sur plusieurs modèles Galaxy récents. Voici les appareils déjà concernés, selon les premières régions et versions :

Galaxy S24 , S24+ et S24 Ultra

, et Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5

et Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4

Ce déploiement s’étendra à d’autres modèles dans les semaines à venir, mais la disponibilité peut varier selon la région, l’opérateur et la version de l’appareil. Les utilisateurs sont invités à vérifier régulièrement les mises à jour dans les paramètres de leur téléphone pour s'assurer de bénéficier de la dernière version.

En parallèle de ce patch de sécurité, Samsung prépare l’arrivée de One UI 7, une mise à jour majeure de son interface utilisateur. Actuellement en phase bêta sur la série Galaxy S24, cette nouvelle version est attendue pour février 2025, après le lancement des Galaxy S25. Elle apportera des améliorations importantes en termes de design, de fluidité et de fonctionnalités. Cependant, pour l’instant, le fabricant met l’accent sur la sécurité avec ce patch de janvier pour garantir la fiabilité et la protection de ses appareils.