Samsung déploie la mise à jour de décembre 2024 sur d’autres smartphones Galaxy

Samsung poursuit le déploiement de son dernier correctif de sécurité sur ses appareils Galaxy. Après avoir mis à jour ses flagships récents comme les Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 et la série S24, le géant coréen étend maintenant la mise à jour de décembre 2024 aux séries Galaxy S23, S21 et au Galaxy A54.

Cette mise à jour mensuelle se concentre principalement sur la correction de bugs et de vulnérabilités, Samsung étant actuellement mobilisé sur le développement de One UI 7. Les utilisateurs devront patienter jusqu'au début de l'année prochaine pour découvrir de nouvelles fonctionnalités avec le déploiement de One UI 7.

Pour la série Galaxy S23, la mise à jour porte le numéro de build S91xBXXS7CXK6 pour les modèles standard, Plus et Ultra, tandis que le S23 FE reçoit la version S711BXXS6DXK8. La série Galaxy S21 se voit attribuer le numéro de build G99xUSQSEGXK3. Le numéro de build pour le Galaxy A54 n'a pas encore été communiqué.

Lire également – Cette mise à jour Samsung rend certains smartphones inutilisables, attention si vous possédez l’un de ces 3 modèles

Quelles nouveautés pour la mise à jour de décembre chez Samsung ?

Le correctif de sécurité traite pas moins de 45 vulnérabilités concernant One UI, Android et les puces Exynos. Google a contribué à la correction de 28 failles de gravité « élevée » et six de gravité « critique » dans le cœur Android. Samsung Mobile a, quant à lui, corrigé huit vulnérabilités propres à One UI, notamment liées aux fonctionnalités ThemeCenter, Dex et à la connectivité Bluetooth des Galaxy Watch. Deux correctifs supplémentaires concernent des vulnérabilités spécifiques aux processeurs Exynos.

Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité de la mise à jour en se rendant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Le déploiement s'effectue progressivement selon les régions, certains utilisateurs devront donc patienter quelques jours avant de recevoir la notification.

Cette mise à jour est particulièrement importante pour la sécurité des appareils Galaxy, même si elle n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs sont encouragés à l'installer dès sa disponibilité pour bénéficier des dernières protections contre les vulnérabilités découvertes. Comme d’habitude, on vous rappelle qu’il vaut mieux maintenir son smartphone à jour pour éviter de voir son smartphone être piraté. Pour rappel, Samsung met parfois un certain temps à corriger de vulnérabilités critiques.