Samsung, Bose, Jabra : la Fnac casse le prix des écouteurs sans fil pour les French Days

Jusqu'au 9 mai prochain (inclus), la Fnac propose des prix minis sur une large sélection d'écouteurs sans fil. Parmi eux, on a trouvé des écouteurs Bose, Samsung ou encore Jabra avec jusqu'à -38% de remise immédiate. On vous en dit plus ci-dessous.

Vous en avez marre de vos écouteurs filaires qui s'emmêlent et grésillent ? Vous n'avez plus qu'un écouteur sans fil et vous écoutez tous vos contenus d'une seule oreille ? Voici votre signe pour changer d'écouteurs : les French Days chez la Fnac ! Jusqu'au 9 mai prochain, l'enseigne propose des prix cassés sur de nombreux produits, dont les écouteurs Bluetooth. Ainsi, parmi toutes les offres proposées, et elles sont nombreuses, on a sélectionné 3 pépites à ne pas rater :

-33% sur les Samsung Galaxy Buds Live à 99,99€, contre 149,99€ habituellement.

-38% sur les Jabra Elite 3 à 49,99€, contre 79,99€ habituellement.

-35% sur les Bose Sport Earbuds à 129,99€, contre 199,99€ habituellement.

Notre sélection d'écouteurs sans fil à prix mini

De qualité supérieure, les Samsung Galaxy Buds Live sont clairement LA pépite à manquer sous aucun prétexte, surtout à moins de 100€. Difficile en effet d'habitude de trouver pour ce prix des écouteurs avec la réduction active du bruit. Les Galaxy Buds Live vous permettent d'écouter vos contenus audio sans pollution sonore extérieure. Ils proposent également jusqu'à 27h d'autonomie grâce au boîtier de charge. De quoi vous accompagner dans tous vos trajets sans problème.

Profiter des Galaxy Buds Live à -33%

Avec les Jabra Elite 3, vous profitez d'écouteurs sans fil plus accessibles. A moins de 50€, ils ne proposent pas de réduction active du bruit, mais cela ne les empêchent pas d'être de très bons écouteurs Bluetooth. Parfait pour le quotidien, ils offrent jusqu'à 28h d'autonomie et une portée maximale de 10m avec la certification IP55.

Profiter des Jabra Elite à -38%

Enfin, dernière de notre classement, mais loin d'être des moindres, les Bose Sport Earbuds sont dédiés aux sportifs. Ils proposent jusqu'à 10h d'autonomie, de quoi tenir pendant toutes vos sessions, et la réduction passive du bruit grâce à leur maintien parfait. Ils résistent également à la transpiration et aux intempéries pour vous accompagner partout !

Profiter des Bose Sport Earbuds à -35%

Qu'importe votre choix, la Fnac vous offre également (pour tout achat de ces écouteurs) :

4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musical Deezer Famille ou Premium

La Carte Fnac+ à 4,99€ la 1ère année

Alors qu'attendez-vous ? Découvrez vite les French Days chez la Fnac !