Les prochains Samsung Galaxy Book Pro ont fuité. On peut découvrir les deux ordinateurs en image. Ils devraient être présentés dans le prochain événement Unpacked de la marque. Sauf gros retournement de situation, ils ne devraient pas arriver en Europe, Samsung ayant abandonné ce marché depuis des années.

Samsung va organiser un nouvel événement Unpacked en ligne. Prévu pour le 28 avril prochain, cette conférence devrait être l’occasion pour le constructeur de présenter le « Galaxy le plus puissant ». Il devrait s’agir de ses nouveaux PC : les Samsung Galaxy Book Pro. Ils se dévoilent lors de leur passage via l'organisme coréen de certification des télécoms.

Les deux ordinateurs se nomment Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Comme son nom l’indique, le deuxième est la version deux-en-un du premier, avec un écran pivotable pouvant le transformer en tablette. Les deux machines seraient disponibles aussi bien en argent qu’en blanc et tourneraient sous Windows 10. A l’intérieur, nous devrions trouver un processeur Intel de dernière génération avec iGPU Intel Iris X ou une Nvidia GeForce MX450, légèrement plus puissante. Ils disposeraient d’une charge rapide de 34,5 watts.

Ils devaient être disponibles en 13 et 15 pouces et dotés d’un écran AMOLED tactile. Pour se démarquer des laptops concurrents, Samsung devrait miser sur ses applications maison, comme Samsung DeX, SmartThings ou encore Notes.

Les Galaxy Book Pro ne seront pas disponibles en France, sans surprise

Samsung a abandonné le marché Européen pour sa partie informatique. Le seul produit de la marque tournant sous Windows 10 à être commercialisé dans nos contrées est le Galaxy Book (non Pro), qui tient plus de la tablette que du PC.

A lire aussi – Test Galaxy Tab S7+ : la meilleure tablette Android du marché, tout simplement

Il serait donc étonnant de voir ces Galaxy Book Pro arriver en Europe, mais sait-on jamais. Il reste de la place sur le marché du laptop deux-en-un, produit quelque peu passé de mode ces dernières années. Ne reste maintenant qu’à attendre sagement la conférence du 28 avril prochain.

Ces deux ordinateurs devraient être les seuls produits dévoilés lors de cet événement. En effet, Samsung ne devrait pas annoncer ses futurs smartphones attendus, le Flex 2 et le Z Fold 3, avant cet été. Mais nous pourrions tout de même avoir des surprises.