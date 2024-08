Samsung ajoute une nouvelle fonction à “Entourer pour chercher” dans One UI, mais est-ce vraiment utile ?

Samsung vient de déployer sur ses derniers smartphones une nouvelle fonctionnalité pour “Circle To Search” (Entourer pour chercher). En effet, l'IA est maintenant capable de reconnaître de l'audio… Comme le fait déjà Google.

Vous connaissez probablement Circle To Search ou Entourer pour chercher dans la la langue de Molière. Cette fonctionnalité, lancée à la fin janvier 2024, a d'abord fait son entrée sur les Google Pixel 8 et les Galaxy S24. Basée sur l'IA, elle permet tout simplement d'entourer un élément à l'écran pour effectuer ensuite une recherche instantanée sur le web.

L'outil peut ainsi retrouver pour vous un texte, un objet, un emplacement géographique, un animal, etc. en quelques secondes. Depuis son lancement, Circle To Search a accueilli plusieurs nouveautés, comme la détection d'images pour obtenir plus d'informations et de contexte sur une image en particulier. La traduction linguistique a également fait son entrée il y a peu de temps.

Et nous l'avons évoqué dans nos colonnes il y a quelques jours seulement, une nouvelle fonctionnalité pour Circle To Search était attendue. Pour résumer, l'IA allait avoir une autre corde à son arc : la possibilité de détecter et reconnaître de l'audio. Vous l'aurez compris, l'idée est de permettre à Circle To Search de reconnaître une chanson diffusée à proximité (à l'image d'un Shazham), mais aussi de l'identifier en la fredonnant par exemple.

La détection de l'audio débarque sur Circle To Search

Or et si l'on en croit les publications de plusieurs utilisateurs sur Reddit, cette nouveauté pour Circle To Search vient de débarquer sur les derniers Samsung Galaxy S24. Un nouveau bouton avec une note de musique a fait son apparition près de la barre de recherche de Google (visible ci-dessus).

Il suffit d'appuyer dessus pour déclencher une animation qui vous invite à lire, chanter ou fredonner une chanson. Si l'on apprécie l'arrivée de cette fonctionnalité, on peut s'interroger sur sa réelle utilité. Pour cause, Google propose déjà ce genre de service via “Rechercher une chanson” depuis la barre d'outils de recherche ou depuis Gemini, son nouvel assistant. Quoi qu'il en soit, cette intégration a le mérite de faciliter l'accès à la recherche de chansons, sans avoir à activer Gemini ou quitter Circle To Search.

