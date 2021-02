Samsung active la mesure de l’ECG sur les dernières Galaxy Watch en France

Les clients français des Samsung Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2 ont enfin droit à la fonction électro-cardiogramme (ECG). Samsung active la fonctionnalité dès aujourd'hui dans une trentaine de pays, principalement en Europe.

Un électrocardiogramme, ou ECG, donne la mesure, non pas simplement de votre pouls, mais également de l'activité électrique de votre coeur. Cette mesure, plus précise et complète que la simple mesure du rythme cardiaque permet de détecter les premiers signes qui trahissent les symptômes de nombreuses maladies du coeur (fibrillation, tachycardie, infarctus…).

Les fabricants de montre connectées commencent à proposer cette fonctionnalité depuis le lancement de l'Apple Watch Series 4, première smartwatch du marché à proposer la mesure de l'ECG, en 2018. Les clients Samsung bénéficient de l'ECG sur leur montre connectée depuis la sortie de la Galaxy Watch Active 2 en août 2018. La Galaxy Watch 3 sortie l'année suivante, reprend le dispositif.

Pourtant jusqu'à ce jour, la fonctionnalité restait indisponible en France. Il faut dire que les constructeurs ne peuvent pas employer de termes trompeurs surtout en matière de santé, et l'ECG est de facto considéré comme un dispositif médical. Sa commercialisation est donc soumise à un agrément des autorités sanitaires, lui-même conditionné à une batterie de tests indépendants. Samsung semble néanmoins avoir obtenu à date toutes les autorisations nécessaires dans une trentaine de pays dont la France, principalement situés en Union Européenne.

Voici la liste complète des pays dans lesquels la fonctionnalité ECG est en train de débarquer :

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chili

Croatie

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Indonésie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Emirats Arabes Unis

Royaume Uni

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il vous faut obligatoirement appairer votre Galaxy Watch à un smartphone Samsung Galaxy. La mesure de l'ECG passe par l'application Health Monitor qu'il vous faudra télécharger ou mettre à jour depuis le Play Store en fonction de votre cas.