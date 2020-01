Samsung lance le Odyssey G9, un écran gaming incurvé massif de 49 pouces en 1440p. Parmi cette nouvelle gamme de moniteurs gaming, le constructeur a également dévoilé le Odyssey G7, une version moins imposante du G9, disponible lui en 27 ou 32 pouces. La sortie de ces écrans est prévue pour le second trimestre 2020.

Alors que la présentation du Galaxy S11 ou S20 est toujours attendue pour le 11 février 2020, Samsung a profité du CES à Las Vegas pour mettre en avant ses autres innovations. Parmi elles, une nouvelle gamme de moniteurs gaming futuristes : les Odyssey G9 et G7. Ces deux écrans ont été tous deux primés au CES Innovations Awards, et disposent selon le constructeur « des dernières avancées technologiques dans le domaine des moniteurs gaming ».

Qu’en-est il concrètement ? Il est certain que le Odyssey G9 ne laisse pas de marbre, son design en tout cas. Cet écran massif se caractérise par une dalle de 49 pouces incurvée 1000R, soit une courbure bien plus proche de la vision périphérique humaine (également à 1000R). De fait, les utilisateurs devraient ressentir un meilleur confort visuel. Il faut ajouter à cela une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse quasi immédiat de 1ms, pour réduire le lag au maximum.

Samsung a équipé son Odyssey G9 des technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync d’AMD afin d’assurer une synchronisation optimale avec la carte graphique, pour éliminer au maximum les saccades et déchirements d’images. « Grâce à ces deux fonctionnalités, plus besoin de choisir un moniteur en fonction de la marque de sa carte graphique : l’expérience de jeu est dynamique et exceptionnellement fluide, le tout en Full HD », affirme l’entreprise.

Le Odyssey G9 propose une définition en Dual WQHD, soit 5120 x 1440 pixels. La certification Display HDR est également de la partie tout comme la technologie Quantum Dot, que l’on retrouve notamment sur les TV QLED de la marque. Cette technologie a pour principale avantage de restituer 95% de l’espace colorimétrique. De fait, les couleurs sont censées être plus éclatantes et plus naturelles.

Odyssey G7, le G9 en plus modeste

Concrètement, le Odyssey G7 reprend les caractéristiques phares de son impressionnant grand frère : écran incurvé 1000R, 240 Hz, temps de réponse de 1ms, G-Sync et FreeSync. Seule la diagonale de la dalle et la définition se montrent plus modestes. Le Odyssey G7 sera disponible en version 27 ou 32 pouces en définition WQHD, soit 2560 x 1440 pixels.

Les deux moniteurs possèdent tous deux un port HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4, un porte USB 3.0 et une sortie audio pour brancher votre casque gaming. Pour l’heure, la sortie de ces deux écrans est prévue pour le second trimestre 2020. Samsung n’a communiqué aucun tarif pour l’instant, mais compte tenu de la proposition, il y a fort à parier qu’un positionnement haut de gamme soit à prévoir, peut-être entre 1000 et 1500 €.

Source : The Verge