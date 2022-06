Galaxy Z Flip 3 : ce YouTubeur plie le smartphone plus de 400 000 fois pour prouver sa résistance

Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois il est possible de plier un Galaxy Z Flip 3 avant de causer des dégâts irréversibles ? Samsung affirme qu’il faudra 200 000 plis pour en arriver là. Mais le Youtubeur polonais Mrkeybrd a souhaité en avoir le cœur net. Pendant une semaine, ce dernier et ses compagnons se sont relayés pour plier plus de 400 000 fois le smartphone en live sur YouTube. Et le résultat est surprenant.

Un des éléments les plus importants d’un smartphone pliable est bien entendu sa charnière. Une fois endommagée, celle-ci retire le principal intérêt de l’appareil, à savoir… se plier. Aussi, avec son Galaxy Z Flip 3, Samsung se veut rassurant. Selon le constructeur, il faudrait au moins 200 000 plis avant d’engendrer des dégâts irréversibles au téléphone ce qui, en se basant sur une utilisation quotidienne, correspond à une durée de vie d’environ 5 ans.

Mais les affirmations des marques ne sont pas toujours suffisantes pour les consommateurs, ce qui est visiblement le cas du Youtubeur polonais Mrkeybrd. En effet, ce dernier s’est adonné à une expérience aussi hypnotisante que satisfaisante — certains la qualifieraient même d’utilité publique. Pendant une semaine, celui-ci a tenu un live YouTube baptisé « The Great Folding Test », littéralement le Grand Test du Pliage. Et il s’agit exactement de ce à quoi vous pensez.

Le Galaxy Z Flip 3 peut se plier (presque) à l’infini

The Great Folding Test donc a consisté à se faire relayer plusieurs personnes dans un seul et même but : plier inlassablement le Galaxy Z Flip 3 pendant une heure avant de laisser sa place au suivant. Cette expérience a permis de mettre en lumière plusieurs points intéressants. Premièrement, Samsung a été particulièrement pessimiste concernant la durée de vie de son smartphone. En effet, ce n’est qu’à partir du 330 000e pli que la charnière a commencé à montrer des signes de faiblesses. À ce stade, le Galaxy Z Flip 3 semble avoir des difficultés à rester fermé lorsque plié, et reste courbé une fois déplié.

Cette longévité est donc bien supérieure à celle prévue par le constructeur, ce qui a poussé Mrkeybrd et ses acolytes à mettre fin au live ce lundi 13 juin après pas moins de 418 506 plis. À la fin de l’expérience, la charnière accuse réellement le coup des plis consécutifs. En revanche, le reste du smartphone fonctionne à la perfection, forçant le Youtubeur à simuler plusieurs chutes accidentelles pour réellement l’endommager. Enfin, le dernier apprentissage de cette expérience est qu’aussi loufoque soit-elle, il y aura toujours des gens pour regarder ce genre de contenu. En moyenne, 1000 spectateurs se retrouvaient en simultané sur le direct.