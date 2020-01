Samsung a piqué le logo Face ID d’Apple pour sa reconnaissance faciale, tranquille

Samsung a fait tiquer quelques observateurs lors de sa conférence tenue en marge du CES 2020. L’une des slides de la présentation sur Samsung Pass montraient plusieurs logos – dont un qui ressemble trait pour trait à celui utilisé par Apple pour sa technologie Face ID, pour illustrer sa propre reconnaissance faciale.

La propriété intellectuelle est une notion mouvante, surtout dans la tech, comme l’ont montré nombre de constructeurs de smartphones et d’ordinateurs ces dernières années – en adoptant des designs que nous qualifieront poliment de convergents, pour ne pas dire qu’ils sont parfois quasiment calqués l’un sur l’autre. Néanmoins, il reste extrêmement rare que ces « emprunts » ne tombent complètement dans le plagiat (l'emprunt à d’autres présenté comme sien).

C’est pourtant ce que semble avoir fait celui que l’on attendait le moins dans ce genre d’écarts : Samsung. A un moment de sa conférence en marge du CES 2020, il est question du Samsung Pass, un service de gestion de l’authentification et des données biométriques, et qui fait donc l’interface entre vos données sur les smartphones Galaxy et les applications qui requièrent la vérification de votre identité.

Jusque là tout va bien. Samsung Pass ressemble en effet un peu à ce qu’est Windows Hello sur PC – dans le sens « gestion de l’identité comme un service » – mais il est difficile de dresser plus de parallèles. Il était notamment question lors de la présentation de faire de Samsung Pass une interface entre vos données et vie privée, et les sites et services web.

C’est alors que sans crier gare, le logo de Face ID apparait sur l’une des slides, sous celui de Samsung Pass. Comme vous pouvez le constater dans l’image de Une, la diapositive semble lister les différents modes d’authentification et autres données personnelles gérées par Samsung Pass sous forme de logos. En l’absence de texte, on reconnait de gauche à droite l’authentification par iris, la reconnaissance faciale (décrite par le fameux logo piqué chez Apple), les données santé, l'empreinte, les données fitness et les données de localisation.

Logo doublement signé Apple

On imagine que les concepteurs de la slide cherchaient des logos au design filiforme pour rendre quelque chose de graphiquement uniforme. Au moins cet aspect est une réussite. Néanmoins la présence du logo Face ID est agaçante à plusieurs titres. D’abord il faut rendre à César ce qui appartient à César : pour l’heure le face unlock proposé par Samsung ne peut se comparer au Face ID des iPhone, que l’on ne peut pas tromper avec une simple photo et qui est très difficile à pirater.

On reste convaincu que Samsung a les capacités pour rattraper Apple sur tous ces points. Ensuite, le logo choisi n’a rien d’universel : il est même doublement signé Apple. C’est bien Apple qui l’a conçu, et qui l’utilise dans ses produits. Mais surtout parce que ce logo est lui-même inspiré du logo des Macintosh – notamment ce nez dessiné comme un J et dont le haut est au même niveau que le trait représentant les yeux.

Il aurait été a minima avisé de le modifier, ne serait-ce qu’un peu. Les mauvaises langues pourraient en effet penser que Samsung cherche indument à associer ses technologies de reconnaissance faciale à parfaire, avec l’une – si ce n’est LA méthode de reconnaissance faciale la plus évoluée du marché. Nous, on préfère opter pour la simple erreur humaine (après tout un petit faux pas peut toujours arriver), en espérant au demeurant ne plus jamais se rendre compte d’autres « emprunts » de la sorte chez Samsung…

