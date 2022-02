Des chercheurs en sécurité informatique de l'université de Tel Aviv ont découvert que Samsung a livré plus de 100 millions de smartphones avec une faille de sécurité critique. En effet et depuis presque quatre ans, la gestion des clés de chiffrement sur les Galaxy abritait une vulnérabilité importante qui permettait à un attaquant de toutes le récupérer à distance.

Si Samsung est encore occupé à gérer les problèmes d'affichage avec l'écran tactile du Galaxy S22, des chercheurs en sécurité informatique de l'université de Tel Aviv viennent de faire une découvert stupéfiante. En effet, ils se sont aperçus que tous les smartphones de la gamme Galaxy écoulés depuis 2018, soit depuis le lancement du S8, abritaient une faille de sécurité majeure.

Plus précisément, cette vulnérabilité se cachait dans l'implémentation de la TrustZone. Il s'agit d'un espace d'exécution sécurisé qui sert notamment de coffre-fort cryptographique. Elle gère la création, la gestion et la manipulation des clés de chiffrement que peuvent utiliser certaines applications Android.

Or, une erreur a visiblement été commise dans les paramètres d'initialisation de l'algorithme AES-GCM, utilisé pour l'implémentation de la TrustZone. À cause de cette défaillance, un attaquant qui parvient à prendre le contrôle de votre smartphone était également en mesure de récupérer toutes les clés de chiffrement générées par votre appareil. Une faille exploitable facilement sur les S10, S20 et S21, mais aussi sur les S8 et S9 après avoir procédé à quelques tests.

Une faille critique vieille de 4 ans sur les Samsung Galaxy

Quels sont les risques engendrés par ces failles ? Le danger le plus important est représenté par la possibilité pour les pirates de contourner la fonctionnalité “Secure Key Import” de Google. En effet, la firme de Mountain View utilise ce système pour partager en toute sécurité ses clés sécurisées avec les smartphones des utilisateurs. Des clés que l'on retrouve dans Google Pay notamment. On vous laisse imaginer les dégâts que pourraient occasionner un pirate à votre compte en banque s'il est en possession de ces clés chiffrées.

Fort heureusement, Samsung a été mis au courant de l'existence de cette faille et le constructeur a corrigé cette erreur initiée sur le S8 en août 2021. Quoi qu'il en soit, il est toujours inquiétant de savoir que des failles aussi importantes peuvent échapper à la vigilance d'un constructeur comme Samsung durant des années.

Source : Eprint Archive Report