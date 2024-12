Les RTX 5080 et 5070 Ti sont listées chez ce fabricant de PC, vous allez tout savoir sur elles

La nouvelle génération de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 s’annonce révolutionnaire. Attendus début 2025, les modèles RTX 5080 et RTX 5070 Ti avec 16 Go de mémoire apparaissent déjà dans les configurations des PC gamers préassemblés.

Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 5080 et RTX 5070 Ti, basées sur l’architecture “Blackwell“, suscitent une attente immense chez les amateurs de jeux vidéo. Alors que leur lancement officiel est prévu en janvier 2025, des fabricants de PC comme iBuyPower listent déjà des configurations intégrant ces nouvelles cartes. Ces modèles promettent des performances inédites, idéales pour les joueurs les plus exigeants.

Les préconfigurations proposées par iBuyPower incluront les RTX 5080 et RTX 5070 Ti, avec des options de processeurs Intel Core Ultra 200S ou AMD Ryzen 9000. Ces PC disposeront de 32 Go de mémoire DDR5-5200, de blocs d’alimentation 800W Gold et d’un refroidissement liquide AIO. Cette combinaison assure des performances fluides en ultra haute définition et une prise en charge des jeux les plus gourmands.

Les NVIDIA RTX 5080 et 5070 Ti promettent des performances incroyables pour les joueurs

La NVIDIA GeForce RTX 5080 est dotée de 16 Go de mémoire GDDR7. Celle-ci offre une bande passante de 1 To/s grâce à une interface 256 bits. Avec ses 10 752 cœurs CUDA, elle promet des performances spectaculaires, notamment en 4K et en ray tracing. Sa consommation, estimée à 400 W, s’accompagne d’un refroidissement optimisé pour tirer parti de sa puissance. La RTX 5070 Ti, quant à elle, propose également 16 Go de mémoire GDDR7, avec une bande passante de 896 Go/s et 8 960 cœurs CUDA. Elle représente une alternative idéale pour les joueurs recherchant un excellent rapport qualité-prix, avec une consommation modérée de 300-350 W.

Ces nouvelles cartes graphiques marquent un tournant grâce à l’architecture Blackwell, qui améliore considérablement l’efficacité énergétique et la gestion thermique. Avec un support optimisé des dernières technologies, les RTX 5080 et 5070 Ti se destinent à propulser les jeux de 2025 dans une nouvelle dimension. Ces cartes, déjà intégrées dans des configurations proposées par des constructeurs comme iBuyPower aux États-Unis, se destinent aux joueurs en quête d’un matériel capable de faire tourner les jeux modernes avec fluidité.