RTX 4090 : les tarifs s’envolent juste avant l’arrivée de la RTX 5090

Le marché des cartes graphiques connaît actuellement une situation inhabituelle. La NVIDIA GeForce RTX 4090, fleuron de la gamme RTX 40 Ada Lovelace, voit son prix s'envoler de manière spectaculaire alors que sa production touche à sa fin et que sa successeure se profile à l'horizon.

Lancée il y a près de deux ans, la RTX 4090 avait marqué les esprits par ses performances nettement supérieures aux RTX 3090 et 3090 Ti, mais surtout à son tarif plus élevé que toutes les cartes grand public précédentes. Contrairement aux attentes habituelles de baisse des prix en fin de cycle, la carte affiche désormais des tarifs astronomiques, atteignant parfois le double de son prix de lancement.

Chez Newegg, un seul modèle reste disponible à « prix raisonnable » : l'ASUS TUF Gaming à 2700 dollars. Les autres versions dépassent les 3500 dollars. Amazon affiche une situation similaire, avec des prix démarrant à 2500 dollars pour les rares modèles encore en stock. Cela va donc à l'encontre des tendances habituelles du marché, où les prix baissent généralement pour écouler les stocks avant l'arrivée d'un nouveau modèle. Pour rappel, la carte graphique avait été lancée Outre-Atlantique à 1599 dollars.

Une réelle pénurie de cartes graphiques RTX 4090 neuves en vue ?

La situation est même pire chez B&H Photo, où tous les modèles sont désormais marqués comme « discontinués ». Best Buy indique quant à lui un statut « épuisé » pour l'ensemble de sa gamme. Cette pénurie n'est pas limitée aux États-Unis : l'Europe et le Royaume-Uni font face aux mêmes augmentations de prix et ruptures de stock.

Cette situation inhabituelle s'explique par l'arrêt progressif de la production depuis octobre-novembre dernier. NVIDIA ayant déjà réduit la production de la RTX 4090 depuis mi-2023, les derniers stocks s'épuisent rapidement.

Les regards se tournent désormais vers la future RTX 5090 de la génération Blackwell, qui s’annonce elle aussi très chère. Les constructeurs et revendeurs semblent se préparer à cette transition, tandis que le marché de l'occasion devrait bientôt voir affluer les RTX 4090 des utilisateurs souhaitant passer à la nouvelle génération.