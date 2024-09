RTX 5090 et 5080 : les fiches techniques se précisent, attention à la facture d’électricité

Les joueurs du monde entier attendent avec impatience la prochaine génération de cartes graphiques, mais une fuite récente a déjà provoqué une onde de choc au sein de la communauté.

Le célèbre leaker @kopite7kimi a partagé sur X (anciennement Twitter) des détails sur les cartes graphiques RTX 5080 et 5090 de NVIDIA qui n'ont pas encore été dévoilées, laissant entrevoir des besoins en énergie et des capacités de performance sans précédent.

Selon la fuite, la RTX 5080 devrait disposer de 16 Go de VRAM et consommer 400 watts. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à son prédécesseur, la RTX 4080 actuelle, qui nécessite « que » 320 watts. La consommation d'énergie de la RTX 5090 est encore plus stupéfiante, puisqu'elle nécessiterait 600 watts alors qu'elle est dotée de 32 Go de VRAM. Pour mettre les choses en perspective, la RTX 4090 actuelle, la plus puissante, consomme 450 watts et est équipée de 24 Go de VRAM.

Les RTX 5090 et 5080 s’annoncent beaucoup plus puissantes que les RTX 4000

L'augmentation de la consommation d'énergie semble être justifiée par une augmentation considérable des performances. Selon les rumeurs, la RTX 5090 comprendrait 21 760 cœurs CUDA, soit une augmentation considérable par rapport aux 16 384 cœurs de la 4090. De même, la RTX 5080 serait dotée de 10 752 cœurs CUDA, contre 9 728 pour la 4080. On est donc clairement face à une hausse notable des caractéristiques techniques des deux cartes.

Si ces avancées sont intéressantes pour les joueurs à la recherche de performances de pointe, elles soulèvent des inquiétudes quant aux besoins en alimentation électrique et aux solutions de refroidissement pour les futures PC de jeu. Les fabricants devront peut-être envisager des alimentations plus puissantes et des systèmes de refroidissement plus robustes pour accueillir ces GPU gourmands en énergie.

NVIDIA continue de dominer le marché des GPU haut de gamme, d'autant plus qu'AMD se serait retiré de ce segment. Toutefois, l'absence d'augmentation significative de la VRAM pour la version 5080 soulève des questions quant à sa pérennité, en particulier pour les jeux fonctionnant en 4K avec des paramètres élevés.

Il reste maintenant à voir à quel point ces augmentations de puissance limite influeront sur les performances des deux cartes graphiques. Ce qui est sûr, c’est que la facture d’électricité de nombreux joueurs risque de grimper en flèche.