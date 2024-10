Nvidia : la RTX 5090 ne sera pas la seule star du show lors de sa présentation au CES 2025

D'après de nouvelles informations partagées par nos confrères de Wccftech, Nvidia pourrait finalement présenter l'intégralité de la gamme RTX 5000 lors du CES 2025. Jusqu'à présent, seule la RTX 5090 était pressentie à être introduit officiellement au salon de Las Vegas.

Généralement, Nvidia profite des éditions annuelles du CES (ndrl : le salon dédié à l'électronique grand public de Las Vegas) pour présenter ses derniers GPU à destination des mobiles. Mais depuis quelques années, l'équipe verte a changé un peu ses habitudes. En janvier 2024, le constructeur a notamment profité de l'évènement pour lever le voile sur les versions Super des RTX 4000, à savoir les GeForce RTX 4070 Super, 4070 Super Ti et 4080 Super.

De fait, plusieurs spécialistes du secteur s'accordent pour dire que Nvidia pourrait finalement mettre ses prochains GPU pour PC à l'honneur lors de l'édition 2025 du CES en janvier prochain. D'ailleurs, le constructeur a récemment confirmé la tenue d'une conférence spéciale en amont du salon, prévue le 6 janvier 2025. De quoi conforter les théories de plusieurs insiders.

Or et d'après de nouvelles informations partagées par nos confrères du site Wccftech, Nvidia pourrait même profiter de cet évènement inédit pour présenter l'intégralité de la gamme RTX 5000, et non seulement la RTX 5090, la future reine de cette génération.

Toute la gamme RTX 5000 dévoilée lors du CES 2025 ?

Pour rappel, les spécifications techniques des RTX 5090 et RTX 5080 ont fuité le mois dernier grâce aux indiscrétions du leaker réputé @kopite7kimi sur X. D'après lui, la RTX 5090 s'annonce sans surprise comme un nouveau monstre de puissance et de consommation, avec 32 Go de mémoire GDDR7 et des besoins en énergie estimés à 600 W ! A titre comparatif, la RTX 4090 consomme 450 W avec ses 24 Go de VRAM. En outre, elle embarquerait pas moins de 21 760 cœurs CUDA, soit une augmentation considérable par rapport aux 16 384 cœurs de la RTX 4090.

Concernant la RTX 5080, Wccftech a partagé d'autres informations à son sujet. Selon eux, elle serait plus puissante que prévue, avec une vitesse mémoire de 32 Gbps au lieu des 28 Gbps annoncés jusqu'alors. Par ailleurs, la bande passante maximale serait de 1024 Go/s contre les 896 Go/s évoqués par de précédentes rumeurs. Côté coeurs CUDA, elle en compterait 10 752 contre 9 728 sur la RTX 4080. Si ces caractéristiques sont exactes, cela pourrait signifier que la RTX 5080 serait à la fois plus puissante et moins énergivore que l'actuelle RTX 4090.

Enfin quant à la RTX 5070, elle serait dotée selon Wccftech d'un bus mémoire de 192 bits avec 12 Go de VRAM en GDDR7. Côté consommation, le site annonce 250 W, soit 14 % de plus que la RTX 4070. Des données corroborées par le leaker @kopite7kimi.