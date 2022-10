Intel ARC A770 et A750 : les cartes graphiques arrivent en France à partir de 379€

Intel vient de lancer ses deux premières cartes graphiques en France, les Intel ARC A770 et A750. Celles-ci sont désormais disponibles à l’achat, et leurs tarifs en euros sont donc désormais connus.

À la fin du mois de septembre, Intel avait officiellement annoncé la sortie ce mercredi 12 octobre de ses premières cartes graphiques, les ARC A770 et ARC A750. Intel avait indiqué que les cartes seraient disponibles à partir de 289 dollars pour le modèle le moins puissant, la ARC A750, tandis que la ARC A770 serait proposée à partir de 329 dollars dans sa version avec 8 Go de mémoire, et 349 dollars pour le modèle avec 16 Go de VRAM.

La bonne nouvelle, c’est que les cartes graphiques viennent également d’être lancées en France. Les différents revendeurs habituels proposent actuellement l’Intel ARC A750 avec 8 Go de mémoire, et l’Intel ARC A770 avec 16 Go de mémoire. La version avec 8 Go de mémoire manque donc pour l’instant à l’appel, et on ne sait pas si elle sera disponible à une date ultérieure.

Quels tarifs pour les ARC A770 et A750 ?

La carte Intel ARC A750 est référencée à 379 euros en France, ce qui est bien plus que son tarif outre-Atlantique. De son côté, l’Intel ARC A770 avec 16 Go de mémoire est affichée à 459 euros. Elles sont déjà disponibles à l’achat, et devraient être expédiées à partir du 14 octobre 2022.

On rappelle que les cartes graphiques sont équivalentes ou plus puissantes par rapport aux RTX 3060 de Nvidia, mais seulement à condition que votre PC soit bien compatible avec toutes les technologies nécessaires. À cause de ces tarifs plus élevés qu’aux États-Unis, il est possible de trouver des RTX 3060 bien moins chères, et certaines peuvent donc être plus intéressantes. Cependant, les 16 Go de mémoire offerts par la ARC A770 pourraient bien plaire à certains joueurs, qui pourraient être limités par les 12 Go de VRAM des RTX 3060.

On peut noter que les deux cartes graphiques ont toutes deux des backplate intégrées, mais que l’Intel ARC A770 est la seule à proposer un éclairage RGB sur les deux ventilateurs ainsi que sur le liseré à l’arrière de la carte.