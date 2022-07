RTX 4090 : la nouvelle carte graphique de Nvidia arriverait seule en 2022

Alors que Nvidia n’a toujours pas levé le voile sur sa nouvelle génération de cartes graphiques Ada Lovelace, le logiciel AIDA64 a déjà déployé une mise à jour pour prendre en charge le prochain GPU haut de gamme du fabricant.

La toute dernière mise à jour AIDA64 6.70.6033 inclut la prise en charge de la « GeForce RTX 4090 » avec le GPU AD102, ainsi que la nouvelle GeForce GTX 1320 bas de gamme, et le nouveau GPU pour serveurs Radeon Pro W6600 d'AMD basé sur Navi 23. Il est assez étonnant de voir AIDA64 déployer une mise à jour apportant la prise en charge de la RTX 4090, car son arrivée sur le marché n’est pas attendue avant au moins plusieurs mois.

Pour rappel, on s’attend à ce que le géant américain présente sa nouvelle carte graphique RTX 4090 à l’automne 2022, mais la date de lancement précise n’est pour l’instant pas connue. La mise à jour d’AIDA64 vient en tout cas confirmer que la sortie est imminente. NVIDIA attendrait ensuite qu'AMD sorte son nouveau GPU phare Navi 31 basé sur RDNA 3 avant de débloquer sa GeForce RTX 4090 Ti plus haut de gamme basée sur AD102.

Les RTX 4080, RTX 4070 et RTX 4060 n’arriveraient qu’en 2023

Alors qu’on s’attendait à ce que Nvidia annonce ses RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 à la fin de l’année 2022, il semblerait désormais que seule la RTX 4090 soit prévue cette année. En effet, d’après les informations du leaker @Greymon55, qui sont souvent exactes, Nvidia aurait modifié son calendrier de sortie et ne prévoirait désormais qu’une seule carte graphique en 2022.

Le leaker dévoile que Nvidia ne sortira cette année que le GPU AD102, qui correspond à la RTX 4090. Les AD103, AD104 et AD106, ou RTX 4080, RTX 4070 et RTX 4060 auraient, elles, été reportées à 2023. La RTX 4060 était déjà prévue pour le mois de janvier 2023, mais on imagine qu’elle pourrait également voir sa sortie être décalée pour arriver après ses grandes sœurs.

Moore’s Law is Dead, un autre leaker, attribue ce report à un stock trop important de cartes graphiques de la génération actuelle sur les chaînes de production de Nvidia. Les partenaires préféreraient avoir le temps d’écouler les stocks actuels, avant de recevoir une nouvelle génération de GPU.