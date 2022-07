RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 : les cartes graphiques Nvidia seront plus puissantes que jamais

De nouvelles informations sur les cartes graphiques Ada Lovelace de Nvidia viennent de sortir. Et selon une source qui a montré à plusieurs reprises ses connaissances sur le sujet, les prochaines cartes graphiques RTX 40 de Nvidia devraient largement monter en puissance.

La prochaine génération de cartes graphiques RTX 40 Ada Lovelace est attendue par tous les gamers. Même si Nvidia a récemment retardé ses nouvelles cartes graphiques à des degrés divers, plusieurs informations tombent sur les GPA Ada Lovelace de la firme américaine depuis plusieurs semaines.

On sait par exemple que la prochaine génération de cartes graphiques Ada Lovelace RTX 4000 de Nvidia pourrait être beaucoup plus gourmande en énergie que ses prédécesseurs, avec près de 800W d’énergie consommée. Aujourd’hui, de nouvelles informations ont fuité.

Et selon une source très fiable et qui a toujours donné des détails exacts jusqu’à présent sur la nouvelle gamme de Nvidia, tout laisse penser que les futures cartes graphiques monteront sérieusement en puissance. On vous explique tout.

Les prochaines GeForce RTX 4000 se dévoilent

Ces informations proviennent directement du leaker bien connu du nom de Kopite7kimi. Ce twittos est depuis quelques temps très reconnu dans la sphère médiatique, en partie puisqu’il dévoile pour la plupart du temps des nouvelles informations exactes sur plusieurs sujets. Bien entendu, les informations et les détails qu’il annonce pour les prochaines cartes graphiques Nvidia sont à prendre avec des pincettes. Notamment car Nvidia n’a fait aucune annonce officielle sur le sujet.

Mais toujours selon lui, les futures cartes graphiques RTX 40 Ada Lovelace devraient être de véritables monstres de puissance. Le leaker annonce ainsi que la RTX 4090 devrait atteindre des fréquences de 2235 MHz en Base et 2520 MHz en Boost. La carte détiendrait 24 Go de mémoire GDDR6X avec notamment un TGP de 450 watts. Si le leaker dit vrai, l’augmentation de la fréquence en Base serait de 60%.

En ce qui concerne la RTX 4080, celle-ci devrait vraisemblablement détenir 16 Go de mémoire GDDR6X avec un TDP de 420 watts. Enfin, la carte graphique RTX 4070 pourrait elle détenir 10 Go de mémoire en GDDR6X avec un TGP de 300 watts. Le lancement de la gamme GeForce RTX 40 pourrait arriver dès le mois d’octobre prochain.