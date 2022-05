Voici la NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti et elle est monstrueuse

Si la nouvelle gamme de GeForce RTX, et notamment la 4090 Ti, ne sera pas dévoilée avant plusieurs mois, de nombreuses informations commencent déjà à fuiter. Aujourd'hui, ce sont les premiers visuels de la carte graphique qui viennent d'arriver, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la 4090 Ti Founder Edition est probablement l'une des cartes graphiques les plus imposantes jamais vues dans un PC.

Si Nvidia a dévoilé ses nouvelles RTX 3000 il y a moins de 2 ans, la nouvelle génération de cartes graphiques se bouscule déjà au portillon. Les RTX 4070, 4080 et 4090 devraient être présentées dans quelques mois, avec une éventuelle mise sur le marché d'ici la fin de l'année.

En attendant que le fondeur livre toutes les informations sur sa nouvelle génération de GPU, c'est la RTX 4090 Ti Founder Edition qui fait parler d'elle. Les toutes premières images de la carte graphique viennent de fuiter sur la toile. Mais avant toute chose, précisons qu'il ne s'agit pas de photos de la carte graphique elle-même, mais plutôt de l'ensemble des composants qui l'entourent. On y retrouve surtout le système de refroidissement dans sa quasi totalité, mais il y a de quoi donner le ton. La nouvelle carte graphique très haut de gamme sera volumineuse, très volumineuse.

Si la GeForce RTX 4090 Ti est une carte graphique impressionnate, il y a une raison à cela

Le PCB en forme de V, que l'on trouve l'actuelle génération, semble avoir été réutilisé sur la nouvelle carte graphique. Les premières photos de la GeForce RTX 4090 Ti mettent en évidence un système de refroidissement conçu en 3 parties :

Un squelette métallique argenté, sur lequel on devrait voir le logo Nvidia. Un dissipateur de chaleur principal. La plaque principale étant plus grande celle de la RTX 3090 Ti, elle permettra de refroidir à la fois le GPU, mais également la mémoire. Cette nouvelle disposition devrait permettre de refroidir au moins 12 puces GDDR6X. Des caloducs qui vont du dissipateur de chaleur principal à celui disposé à l'arrière de la carte graphique.

Côté spécifications techniques, la RTX 4090 Ti devrait profiter de 18432 Cuda Cores, de 48 Go de GDDR6X. En revanche, l'ensemble de la gamme RTX 4000 ne devrait pas bénéficier d'un connecteur PCIe 5. Disposant d'une vitesse de 24 Gb/s et d'un bus en 384 bits offrant une bande passante de 1 To/s, la carte graphique devrait être alimentée via 2 connecteurs 16 PIN 12VHPWR.

En termes de puissante pure, la RTX 4090 Ti serait deux fois plus puissantes que la RTX 3090 Ti, sortie en mars 2022. Enfin, selon les dernières rumeurs en date, Nvidia aurait pour objectif de dévoiler ses nouvelles cartes graphiques RTX 4000 durant l'été 2022, probablement à la mi-juillet.

Modèle GPU PCB Streaming Multiprocessor Cores Mémoire Bus Mémoire horloge Bande passante TGP Connecteur NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti AD102-350 (?) - 144 18432 (?) 48 GB 384 bits 24 GB/s 1,15 TB/s ~600W 1x 16-pin NVIDIA GeForce RTX 4090 AD102-300 (?) PG137/139 SKU330 126 16128 (?) 24 GB 384 bits 21 GB/s 1 TB/s ~450W 1x 16-pin NVIDIA GeForce RTX 4080 AD103-300 (?) - au moins 84 10752 (?) 16 GB 256 bits 21 GB/s 672 GB/s ~450W 1x 16-pin NVIDIA GeForce RTX 4070 AD104-400 (?) PG141-310 SKU341 au moins 60 7680 (?) 12 GB 192 bits 18 GB/s 432 GB/s ~300W 1x 16-pin

Source : VideoCardz