Nvidia RTX 4060 : sortie en janvier 2023 avec une consommation plus élevée que la RTX 3070

Alors que la sortie des nouvelles cartes graphiques de la génération Ada Lovelace de Nvidia approche à grands pas, on en sait plus sur le GPU de milieu de gamme RTX 4060, et notamment sur sa consommation d’énergie.

La RTX 4060 est l’une des cartes graphiques les plus attendues du marché, notamment à cause de ses performances qui s’annoncent bien plus rapides que la génération précédente, mais également à cause de son tarif qui devrait être assez abordable. Cependant, il semblerait qu’il n’y ait pas que de bonnes nouvelles en ce qui concerne la carte.

En effet, le célèbre leaker kopite7kimi vient d’annoncer sur Twitter que la GeForce RTX 4060 va consommer davantage d’énergie que la RTX 3070 de la génération actuelle. Pour rappel, la RTX 3070 offre un TDP de 220 W, il faut donc s’attendre à ce que la RTX 4060 soit encore plus gourmande en électricité. Il s’agit donc d’une mauvaise nouvelle pour les joueurs, qui pourraient pour la plupart devoir adapter leur alimentation en conséquence. Pour rappel, la RTX 3060 ne consommait que 170 W.

La GeForce RTX 4060 pourrait être lancée au CES 2023 au mois de janvier

Comme l’avait dévoilé il y a quelques jours wccftech, Nvidia prévoirait de lancer la GeForce RTX 4090 en premier, puis les RTX 4080 et 4070 un peu plus tard. Plus précisément, la RTX 4090 arriverait au mois d’octobre 2022, tandis qu’il faudra attendre novembre pour la RTX 4080, puis décembre pour la RTX 4070. C’est donc bien plus tard que ce que nous attendions, puisque les précédents rapports indiquaient tous une sortie dès l’été 2022.

De son côté, la RTX 4060 n’arriverait pas avant 2023, puisque wccftech annonce que la carte devrait être dévoilée à l’occasion du salon CES 2023 qui se tiendra au mois de janvier. Voir Nvidia espacer la sortie de chacune de ses cartes graphiques pourrait être une bonne nouvelle pour les joueurs, puisqu’il sera plus facile pour le fabricant de gérer les ruptures de stock. Il faudra néanmoins s’attendre à ce que les cartes soient très difficiles à se procurer à leur sortie, comme c’est le cas d’à peu près tous les produits électroniques ces derniers mois.