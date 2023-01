RTX 4070 Ti : Nvidia confirme accidentellement la fiche technique de la carte graphique

La RTX 4070 Ti devrait être lancée dès demain, mais en amont de la présentation officielle, on sait déjà tout sur la fiche technique de la nouvelle carte graphique haut de gamme de Nvidia.

Alors qu’on attend la nouvelle carte graphique RTX 4070 Ti dès demain, Nvidia n’a pas attendu la conférence officielle pour publier l’ensemble des caractéristiques techniques sur son site officiel. Il semble qu'une des équipes marketing a commis une erreur en publiant les données en avance.

Comme on s’y attendait les mois précédents, Nvidia confirme que la RTX 4070 Ti ne nous est pas totalement inconnue. En plus de ses RTX 4090 et RTX 4080 16 Go, Nvidia avait également annoncé une RTX 4080 avec seulement 12 Go de mémoire. Cependant, son lancement a finalement été annulé. Tout portait donc à croire qu’elle reviendrait sous le nom de RTX 4070 Ti, et c’est effectivement ce qui va se passer.

La RTX 4070 Ti est l’ancienne RTX 4080 12 Go

La carte graphique GeForce RTX 4070 Ti va utiliser un GPU doté de 7680 cœurs CUDA pouvant être boostés à 2,61 GHz et embarquer 12 Go de mémoire GDDR6X, qui sont les spécifications générales de la GeForce RTX 4080 12 Go. La RTX 4070 Ti sera alimentée par le GPU AD104 dans sa configuration complète avec une interface mémoire de 192 bits.

En plus des spécifications de base, Nvidia a révélé quelques chiffres de performance relative. La nouvelle carte basée sur Ada Lovelace est de 80 % à 260 % plus rapide que la GeForce RTX 3080 12 Go basée sur Ampère, selon Nvidia.

On rappelle que Nvidia devrait lancer la GeForce RTX 4070 Ti dès demain à l’occasion du CES. Attendez-vous donc à ce que les partenaires de la société présentent de nombreuses cartes graphiques personnalisées dotées de ce GPU. D’ailleurs, on sait déjà que la RTX 4070 Ti sera moins chère que prévu. Alors que la RTX 4080 12 Go allait être proposée à 899 dollars, ou 1099 euros en France, la RTX 4070 Ti ne serait commercialisée qu’à 799 dollars, soit environ 999 euros en France. Il faudra attendre la présentation officielle pour en être sûrs.