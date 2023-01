AMD dévoile les performances de ses RX 7000 pour PC portables, bien au-dessus de la RTX 3060

À l’approche du lancement des versions mobiles de ses Radeon RX 7000, AMD vient de dévoiler les performances de sa nouvelle génération de cartes graphiques pour PC portables. Les résultats présentés sont particulièrement impressionnants, surtout mis en perspective par rapport à la RTX 3060. Reste à savoir comme ces dernières s’en sortiront face aux RTX 4000 de Nvidia, prévues également pour le mois prochain.

La guerre étant désormais déclarée entre les versions desktop des dernières cartes graphiques AMD et Nvidia, il est désormais temps de préparer le champ de bataille pour les versions mobiles. Après le coup d’envoi signé Nvidia pour ses GeForce RTX 4000, c’est au tour d’AMD de dévoiler les performances de ses futures Radeon RX 7000 destinées aux PC portables.

Ainsi, les joueurs auront d’abord droit à deux modèles distincts : la Radeon RX 7600M XT et la RX 7600M. Toutes deux seront basées sur l’architecture RDNA3 et un GPU gravé en 6 nm. La première proposera une puissance de 32 téraflops accompagnés de 8 Go de VRAM GDDR6. Quant à la seconde, on retrouvera une puissance de 28 téraflops, là encore avec 8 Go de VRAM GDDR6.

AMD prépare l’arrivée de ses Radeon RX 7000 sur PC portables

Dans ses propres graphiques, AMD se donne naturellement l’avantage sur son concurrent, en se comparant à la RTX 3060 de Nvidia. Le calcul est effectivement avantageux, puisque les versions mobiles de RX 7000 offriront des performances 31 % supérieures en moyennes que leur concurrente. En 1080p, les cartes graphiques pourront faire tourner Assassin’s Creed Valhalla à 100 FPS ou encore The Witcher 3 à 136 FPS.

À noter qu’AMD prévoit également des versions moins encombrantes de ses GPUs, baptisées RX 7000S. La RX 7700S offrira ainsi une puissance de 32 téraflops avec 8 Go de VRAM GDDR6, de quoi faire tourner Cyberpunk 2077 à 87 FPS en 1080p, tandis que la RX 7600S proposera 28 téraflops de puissance pour 8 Go de VRAM GDDR6 également. La sortie de ces cartes graphiques est prévue pour le mois de février prochain, soit quasiment au même moment que les versions de Nvidia.

