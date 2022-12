RTX 4070 : la carte graphique sera moins chère que prévu, Nvidia va baisser son prix

La rumeur selon laquelle la carte graphique RTX 4070 Ti sera moins chère que prévu est de plus en plus insistante.

Le site WccfTech affirme que Nvidia consent un rabais de 100 $ sur le prix de la GeForce RTX 4070 Ti, son GPU grand public. Il passerait ainsi à 799 $. En Europe, la remplaçante de la RTX 4080 12 Go — qui a été annulée — était annoncée à 1099 euros.

Rappelons que les ventes des deux cartes graphiques de dernière génération de Nvidia, les RTX 4090 et RTX 4080, ne se portent pas au mieux. La GeForce RTX 4080 en particulier peine à trouver son public tant son prix et ses performances sont mal alignés. Bien que nettement moins puissante que la RTX 4090, elle est proposée à un tarif à peine moins onéreux. Pour le gamer, ou pour tout amateur fortuné, le rapport qualité/prix penche clairement en sa défaveur : elle ne convainc pas.

Nvidia consent un gros rabais sur le prix de la GeForce RTX 4070 Ti

Selon WccfTech, les taxes de 25 % imposées par la Maison-Blanche sur une liste de produits chinois impactent négativement le chiffre d’affaires des entreprises américaines de la technologie. Bien que les puces de Nvidia en soient exemptées jusqu’en septembre 2023, il viendra un moment où les importateurs de ces GPU devront payer 25 % supplémentaires en frais de douane. En rognant sur ses marges et en baissant le tarif de ses cartes maintenant, Jensen Huang permet aux détaillants étasuniens de les offrir à des prix raisonnables tout au long de l’année prochaine.

C’est un fait établi, les cartes graphiques les plus performantes de Nvidia sont trop onéreuses pour le commun des mortels. L’équipe verte se doit de proposer une carte graphique abordable à l’heure où le grand concurrent, AMD, lance la RX 7090 XTX, un GPU objectivement moins puissant que la GeForce RTX 4080, mais qui boxe dans la même catégorie, et pour un prix bien moindre. Si l'on en croit le sondage informel organisé par WccfTech, 60 % des votants affirment vouloir acheter une RTX 4070 Ti plutôt qu’une RTX 4090 (désirée à 31 %), ou qu’une RTX 4080, la véritable mal-aimée de sa génération (envisagée par 9 % des votants). On peut dire que la GeForce RTX 4070 Ti est très attendue. Elle devrait être officialisée dès janvier 2023.

Source : WccfTech