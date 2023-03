RTX 4070 : on sait à quel prix arrivera la carte graphique de Nvidia le 13 avril prochain

Nvidia s’est pour l’instant uniquement concentré sur ses cartes graphiques haut de gamme, mais s’apprête désormais à lancer un nouveau modèle encore moins cher d’ici un mois seulement, la RTX 4070.

Après de premières RTX 4090 et RTX 4080 très haut de gamme, Nvidia avait plus récemment lancé une RTX 4070 Ti un peu plus abordable, basée sur l’ancienne RTX 4080 12 Go qui avait été annulée. Lancée à 799 dollars outre-atlantique et et 899 euros chez nous, elle reste inabordable pour de nombreux joueurs.

Heureusement, Nvidia se prépare à lancer le 13 avril prochain un GPU encore moins cher, la RTX 4070. Il ne faut évidemment pas s’attendre à un énorme rabais par rapport aux modèles déjà commercialisés, mais toute réduction des tarifs est bonne à prendre.

Quel tarif pour la RTX 4070 ?

D’après le leaker Moore’s Law is Dead, la RTX 4070 sera commercialisée à partir de 749 dollars pour les modèles de référence, et 799 dollars pour les versions personnalisées. On se retrouverait donc au même tarif que les RTX 4070 Ti classiques. En comparaison, on est également 250 dollars au-dessus de la RTX 3070 précédente.

Le plus étonnant, c’est que d’après un document interne qui a fuité, Nvidia projette de séparer les tests de ses nouvelles cartes graphiques en fonction de leurs tarifs. En effet, le 12 avril prochain, les testeurs auront la possibilité de publier leurs benchmarks avec la RTX 4070 de référence, c’est-à-dire les modèles Founders Edition et les modèles customisés qui n’ont pas été overclockés. Cependant, il faudra attendre le 13 avril pour voir les tests des références overclockées, qui seront vendues 50 dollars de plus.

D’après les fuites les plus récentes, comme son homologue Ti plus puissante, la RTX 4070 devrait fonctionner avec le même GPU AD104, mais avec moins de cœurs CUDA que sa sœur. Plus précisément, 5888 cœurs CUDA. D'autres détails présumés de la carte suggèrent qu'elle fonctionnera également avec 12 Go de VRAM, mais avec des modules GDDR6 et non GDDR6X comme les RTX 4090, 4080 et 4070 Ti. Il reste à voir si tout cela se confirmera sur la version finale de la carte graphique. On ne sait toujours pas quand pourrait arriver la RTX 4060, qui sera encore moins chère.