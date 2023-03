RTX 4060 Ti, RTX 4070 Ti : les images des modèles Founders Edition en fuite, est-ce crédible ?

Hier, des images des supposées versions Founders Edition des RTX 4060 Ti et RTX 4070 Ti ont fait surface sur Twitter. Si la première ne paraît pas impossible, car pas encore sortie, il semble assez improbable que Nvidia se décide à sortir maintenant une version FE de sa RTX 4070 Ti. On fait le point sur les rumeurs.

Ça bouge depuis hier du côté des cartes graphiques GeForce. En effet, le compte Twitter de @KittyYukko a dévoilé deux séries de photos, qui dévoilerait les modèles Founders Edition des RTX 4060 Ti et RTX 4070 Ti. Concernant la première, les images montrent à première vue une RTX 4060, mais @KittyYukko affirme qu’il s’agit bien d’un modèle Ti. Concernant la partie Founders Edition, notons que l’on retrouve bien le système de refroidissement habituel des modèles FE.

Si aucune indication sur sa taille n’a fuité, il semblerait que la carte graphique occupe « seulement » 2 ports PCIe, une dimension compacte qui plaira aux joueurs qui désespèrent de racheter un nouveau boîtier pour une RTX 4000. Pour rappel, la RTX 4060 Ti fait parler d’elle depuis plusieurs mois déjà. On sait notamment qu’elle devrait être équipée d’un GPU AD106-350 avec 4352 cœurs CUDA et 8 Go de VRAM GDDR6. Elle proposerait également un TDP de 160W, la rendant bien moins gourmande en énergie que ses voisines de gamme.

Nvidia aurait pu sortir une RTX 4070 Ti Founders Edition

La RTX 4060 Ti FE, pourquoi pas. On attend encore le lancement officiel de la carte graphique et Nvidia n’hésite généralement pas à sortir ses propres versions des modèles qu’elle souhaite pousser. Pour la seconde fuite, en revanche, c’est une autre affaire. Comme pour sa comparse, @KittyYukko a donc dévoilé deux photos d’une autre carte graphique, là encore avec un système de refroidissement semblable à celui des versions FE, qui serait une RTX 4070 Ti.

Sur le même sujet — RTX 4060 Ti : elle sera aussi puissante et un peu plus efficace qu’une RTX 3070, mais plus chère

Seulement voilà, il est aujourd’hui difficile d’imaginer que Nvidia se décide, plus de deux mois après son lancement, à lancer sa propre version d’une carte graphique. D’autant que pour rappel, cette dernière s’est retrouvée au centre d’une sombre controverse, suite à une première appellation polémique ensuite retirée, à savoir RTX 4080 12 Go. Bref, il est possible que le constructeur ait songé pendant un temps à lancer une version FE de la RTX 4070 Ti, avant de se retirer pour ne pas alimenter le feu.