RTX 4070 : ce premier benchmark confirme les performances du GPU grand public de Nvidia

Les premiers benchmarks de la GeForce RTX 4070 de Nvidia commencent à fuiter sur le Web. À en croire ces statistiques tout fraîchement mises à notre disposition, le nouveau GPU de l'équipe verte offrira de très bonnes performances en regard de son prix de vente.

Nvidia s’apprête à commercialiser une carte graphique vraiment abordable, la GeForce RTX 4070. Celle-ci succédera aux puissantes RTX 4090, 4080 et 4070 Ti. Les performances ainsi que les tarifs exorbitants de ces GPU les placent hors de portée du grand public, et Nvidia en est bien conscient. La compagnie continue donc de sortir de nouveaux modèles de sa carte graphique sous architecture Ada Lovelace. Le prochain sur la liste est la RTX 4070, une version allégée de la GeForce RTX 4070 Ti, une carte performante, à prix correct.

Prix, composants, date de sortie : de la GeForce RTX 4070, nous savons désormais presque tout. Seules manquaient, pour nous faire une meilleure idée de ses capacités comparées à celles de la GeForce RTX 4070 Ti. Les déclinaisons Ti des cartes Nvidia sont connues pour être plus puissantes que les modèles de base, mais de quel écart parlons-nous ? Les chiffres ont fuité sur Geekbench, et s’ils disent vrai, les performances de la RTX 4070 sont plutôt conformes aux prévisions.

La RTX 4070 sera environ 20 % moins performante que la RTX 4070 Ti

Rappelons que la GeForce RTX 4070 sera équipée du GPU AD104-250/251. Elle comprendra 5888 cœurs CUDA, 12 Go de VRAM GDDR6X cadencés à 21 Gbps, de 36 Mo de mémoire cache L2. Sur le papier donc, elle sera bien mieux lotie que la RTX 3070. À performances équivalentes, elle consommera 8 % d’énergie en moins. Cela dit, Nvidia a bousculé la nomenclature de ses GPU, et en termes de performances pures, il est plus approprié de comparer la RTX 4070 à la RTX 3080.

Dans ce contexte, les performances de la RTX 4070 sur le benchmark OpenCL sont plus ou moins équivalentes à celles de la RTX 3080 (qui marque tout de même un peu plus de points). Le GPU grand public marque 177 594 points. Comme prévu donc, il est notablement moins puissant que sa consœur, la RTX 4070 Ti (219 504 points), de l’ordre de 16 %. Notons que la référence absolue, la GeForce RTX 4090, est un véritable monstre, avec 395 876 points.