Cette Nvidia RTX 4060 Ti vous fait gagner de la place dans le PC

Alors que les cartes graphiques deviennent de plus en plus imposantes à mesure qu'elles gagnent en puissance, voici un modèle qui pense à celles et ceux qui possèdent un boitier de PC plus réduit.

Les composants informatiques ont un point commun évident : plus le temps avance, plus ils deviennent puissant. Chaque génération fait mieux que la précédente. Pas forcément de beaucoup, mais mieux tout de même. Les améliorations ne sont pas sans conséquence sur leur design et certains deviennent de plus en plus imposants. La carte graphique est un très bon exemple du phénpmène. Un modèle comme la Nvidia RTX 4090 affichent des dimensions impressionnantes avec ses 30,5 x 13 x 6 cm et plus de 2 kg sur la balance.

Fatalement, qui veut se procurer une telle carte va devoir investir dans un boîtier suffisamment grand. Sans parler de la longueur, l'épaisseur de l'appareil oblige à écarter les autres dans l'ordinateur, d'autant qu'il occupe plusieurs emplacements sur la carte-mère. Cette propension à l'agrandissement n'est pas au goût de tous, et le fabricant chinois GALAX l'a visiblement compris. Il annonce la sortie d'une Nvidia RTX 4060 Ti Single Slot.

Ce fabricant propose la première Nvidia RTX 4060 Ti Single Slot du marché

Il s'agit d'une Nvidia RTX 4060 Ti dans sa version 16 Go, sortie en catimini à l'été 2023. On le voit sur l'image ci-dessous, celle-ci est une “Single Slot”, c'est-à-dire qu'elle n'occupe qu'un seul emplacement sur votre carte-mère. Ce faisant, elle se permet de ne faire que 2 centimètres d'épaisseur, un record pour la série des RTX 4000. La RTX 4060 Ti Max, c'est son nom, reste à part ça très proche de la version que nous connaissons. Les fréquences de base et boost sont les mêmes, 2,31 et 2,54 GHz respectivement. Idem pour la taille d'interface mémoire de 128 bit.

Pour le moment, il n'est question que d'une RTX 4060 Ti 16 Go. Aucune annonce n'a été faite concernant une éventuelle déclinaison amincie de la RTX 4060 Ti 8 Go, ou même de la RTX 4060 tout court. C'est techniquement possible, mais il n'est pas certain que le constructeur chinois y voit un intérêt commercial.