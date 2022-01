RTX 3090 Ti : Nvidia repousse la sortie de la carte graphique à cause de problèmes de production

Il va falloir attendre avant de pouvoir mettre la main sur la RTX 3090 Ti. La carte graphique la plus puissante jamais fabriquée par Nvidia a justement du mal à être produite. Le constructeur aurait en effet des problèmes au niveau du BIOS et des composants. On ne sait donc pas quand elle sera disponible.

Lors du CES 2022, Nvidia a levé le voile sur la RTX 3090 Ti, sa carte graphique la plus puissante à ce jour. Sa fiche technique a en effet de quoi en faire saliver plus d’un : 10 752 cœurs CUDA, 24 Go de VRAM GDDR6X à 21 Gb/s, une bande passante estimée à 1008 Go/s, bref, le GPU est un véritable monstre de puissance. Initialement, la RTX 3090 Ti devait être disponible courant janvier.

Cette semaine, Nvidia a même fixé un embargo sur la carte graphique, confirmant ainsi à demi-mot les rumeurs annonçant une sortie pour le 27 janvier. Malheureusement, il semblerait que le constructeur fasse face à un petit contretemps. En effet, selon les informations de TweatTown, complétées par nos confrères de VideoCardz, la production de la RTX 3090 Ti semble poser bien des problèmes.

Il va falloir attendre pour acheter la RTX 3090 Ti

Ainsi, Nvidia rencontrerait des soucis avec « le BIOS et les composants » de la RTX 3090 Ti. On n’en sait pas plus pour le moment. Difficile donc d’évaluer la gravité de la situation. Il n’est par exemple pas impossible que les cartes déjà existantes présentent un défaut de fabrication les rendant inutilisables. Une chose est sûre, la sortie du 27 janvier n’aura pas lieu. Nvidia a d’ores et déjà annulé son embargo et se contente de rester silencieux sur le sujet.

Les plus impatients seront donc déçus. Face au manque de communication de Nvidia, on peut se laisser à imaginer que le lancement sera retardé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ceux qui prévoyaient de l’acheter dans les prochains jours peuvent se consoler en examinant les prix de plus près. Avant même son lancement, la RTX 3090 Ti coûte déjà plus de 3000 €. On peut bien attendre encore un peu.

