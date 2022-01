RTX 3090 Ti : le prix de la carte graphique Nvidia explose avant sa sortie et dépasse les 3000€

La RTX 3090 Ti fait partie des cartes graphiques les plus attendues de Nvidia, non seulement à cause de ses performances qui risquent de battre de nouveaux records, mais aussi à cause de son prix, qui sera un des plus élevés pour une carte graphique grand public.

Nvidia a confirmé il y a quelques jours lors du CES 2022 l’arrivée d’un monstre de puissance, la RTX 3090 Ti. Celle-ci promet de décupler les performances de la RTX 3090 actuelle, et la carte a déjà été référencée sur plusieurs sites suisses et allemands avant sa sortie officielle à la fin du mois.

En effet, les cartes graphiques personnalisées MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X et MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO ont notamment été repérées à respectivement 3201 euros et 3129 euros, soit beaucoup plus que la RTX 3090 habituellement proposée en dessous de 3000 euros pour ces références.

Les caractéristiques techniques officielles confirmées avant le lancement

Lors de sa présentation, Nvidia n’avait évoqué que quelques spécifications, mais nous connaissons désormais toute la fiche technique de sa nouvelle carte graphique. En effet, celle-ci a été publiée par le leaker @wxnod sur son compte Twitter.

La Nvidia GeForce RTX 3090 pourra compter sur un total de 84 unités SM, ce qui donne un total de 10 752 cœurs CUDA (contre 82 SM / 10496 cœurs sur la RTX 3090 classique). En plus des cœurs CUDA, la RTX 3090 Ti de Nvidia est également équipée de cœurs RT (Ray-Tracing) de nouvelle génération, de cœurs Tensor et de toutes nouvelles unités SM ou multiprocesseurs de flux.

On apprend également que le modèle de référence fonctionnera à une fréquence d'horloge de base de 1560 MHz et une fréquence d'horloge de boost de 1860 MHz avec un TDP de 450 W. Pour rappel, c’est 100 W de plus que la RTX 3090 classique, la carte graphique sera par conséquent alimentée par un nouveau câble MOLEX microfit 16 broches.

La nouveauté la plus impressionnante est surement la recommandation d’une alimentation de 1000 W pour la carte graphique, du jamais vu pour un GPU grand public. La nouvelle RTX 3090 Ti devrait officiellement arriver d’ici la fin du mois de janvier. On espère que son prix diminuera rapidement, sachant que Nvidia a promis plus de stock d’ici juillet 2022. Cela devrait permettre de faire chuter les tarifs.