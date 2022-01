RTX 3080 Ti : il parvient à miner de l’Ethereum à 110 MH/s, mauvaise nouvelle pour les joueurs ?

Grâce à une récente mise à jour du firmware de la RTX 3080 Ti, les mineurs peuvent faire grimper en flèche leur hashrate. Le Youtubeur CryptoMiningDonkey est ainsi parvenu à atteindre 110 MH/s, un véritable record sur une carte graphique. Malheureusement, cette pratique pourrait bien inciter encore plus les mineurs à vider les stocks, au grand dam des joueurs.

Il y a quelques jours, Nvidia a déployé une mise à jour du firmware de la RTX 3080 Ti. Comme souvent, les mineurs de cryptomonnaie ont vu là une opportunité d’optimiser les performances de leur carte graphique pour obtenir plus d’Ethereum. Très vite, une vidéo de Red Panda Mining démontre qu’en utilisant le BIOS EVGA XC3 mis à jour sur une RTX 3080 Ti, il est possible d’obtenir un hashrate record de 91 MH/s.

Record qui n’en est finalement pas un, puisqu’il est détenu par un autre Youtuber du nom de CryptoMiningDonkey. Ce dernier a utilisé la même technique que son comparse, cette fois sur une RTX 3080 Ti ne provenant pas de EVGA et en flashant le BIOS d’une RTX 3090 de DELL. De cette manière, il a obtenu des performances jusqu’à 21 % supérieures, atteignant un hashrate de 110 MH/s.

Jusqu’à 110 MH/s sur une RTX 3080 Ti, on arrête plus les mineurs

« Pour ceux qui ont une DELL RTX 3080 TI ou toute autre RTX 3080 TI avec un ID de périphérique qui contient 2204 […], vous devriez être en mesure de flasher votre carte avec ce BIOS 3090 […] et obtenir un hashrate ETH supérieur à 110 MH/s », explique CryptoMiningDonkey. « J’ai essayé moi-même, mais nvflash et HiveOS flash ne flashent pas, car mon ID est 2208. […] Attention, comme toujours, le flashage de votre carte peut la briquer, brûler votre maison et tuer votre chat ».

Pour les mineurs de cryptomonnaie, c’est une très bonne nouvelle car ils voient leur hashrate moyen augmenter de 20 MH/s. Pour les joueurs, en revanche, c’est une autre histoire. Alors que le prix de la RTX 3080 Ti a déjà atteint 2700 €, il est probable que cette mise à jour n’arrange rien à leurs affaires. Bien que risquée, cette procédure pourrait inciter de nombreux adeptes de la crypto à se jeter toujours plus sur le moindre stock disponible et ce, peu importe les mesures anti-minage de Nvidia.