RTX 3080 Ti : un premier benchmark dévoile la carte graphique surpuissante pour les PC portables

NVIDIA devrait dévoiler son nouveau GPU mobile Ampere à destination des ordinateurs portables au CES 2022 en janvier, mais la RTX 3080 Ti a déjà été repérée dans un benchmark aux côtés d’un CPU Intel Alder Lake-S de 12e génération.

Il semble que HP ait dans les cartons un ordinateur portable entièrement équipé des derniers composants, et celui-ci a déjà été repéré sur le benchmark Geekbench. L'ordinateur portable OMEN est équipé non seulement du tout dernier processeur Intel Alder Lake-S Core i7-12700H qui n’a pas encore été dévoilé, mais aussi d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Nous avions d’ailleurs déjà vu l’Intel Core i9-12900HK détrôner l’Apple M1 Max sur Geekbench, mais c’est la première fois que nous voyons la variante i7.

D’après le benchmark, ce processeur comporte 14 cœurs, dont six Golden Cove (Performance) et huit Gracemont (Efficacité). Il fonctionne à une fréquence de base de 2,45 GHz et peut être boosté jusqu'à 4,2 GHz. Il est associé à un cache L3 de 24 Mo et propose un TDP assez raisonnable de 35 à 45 watts. Enfin, Geekbench confirme que l’ordinateur portable OMEN embarque 32 Go de RAM, mais nous ne savons pas s’il s’agit de RAM DDR4 ou DDR5.

La RTX 3080 Ti se dévoile avant son lancement officiel

D’après les informations des fuites précédentes, la Nvidia RTX 3080 Ti est censée profiter d’un nouveau SKU Ampere GA103 et proposer des performances inférieures à celles d'une carte graphique RTX 3080 de bureau. D’après les informations de Geekbench, la RTX 3080 pour ordinateur de bureau a obtient des scores d’environ 130 000 points dans un test Vulkan, contre seulement 90 114 pour la RTX 3080 Ti pour ordinateur portable.

La 3080 Ti contient 58 unités de calcul pour un total de 7424 cœurs CUDA fonctionnant à une fréquence maximale de 1395 MHz. C'est moins de cœurs que la version de bureau, qui en compte 10 240, et la bande passante de la mémoire serait réduite de 384 à 256 bits. L'interface 256 bits permet donc au GPU GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateur portable de disposer d'une configuration de 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6.

Alors que Nvidia n’a pas encore dévoilé toutes les variantes de RTX 3000, la nouvelle génération RTX 4000 fait déjà parler d’elle. Les cartes graphiques devraient être deux fois plus puissantes que la génération actuelle, et seront vraisemblablement annoncées à la fin de l’année prochaine.