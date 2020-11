RTX 3060 Ti : une pluie de benchmarks détaille ses performances y compris en crypto-mining

Que vaut la GeForce RTX 3060 Ti côté performances ? Une pluie de benchmarks 3DMark, Geekbench 5 ainsi que des tests de crypto-mining font surface sur le net en amont de la sortie de la carte le 2 décembre 2020.

Une série de benchmarks de la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti nous donne un avant-goût des performances de la carte dont la sortie est attendue le 2 décembre 2020. Le modèle, proposé à 399 dollars, vise à séduire le segment mainstream, avec des performances au-dessus de la GeForce 2080 Super et proche de la GeForce RTX 2080 Ti avec Ray Tracing et DLSS.

Et visiblement d’après les premiers benchmarks 3DMark, la carte tient plutôt ses promesses. On a une carte seulement 10% plus lente que la 3070, pour environ 100 dollars de moins. Néanmoins la carte est près de 15% moins performante que la RTX 2080 Ti selon ce test. On vous le disait il y a également d’autres chiffres, notamment un benchmark Geekbench 4 et 5,

RTX 3060 Ti : premiers benchmarks encourageants

Sur Geekbench 5 la carte obtient un score OpenCL de 123 279 points, CUDA de 133 974 points et Vulkan de 107 979 points. Le test Geekbench 4 débouche sur un score OpenCL de 326 720 points. Cela place la carte juste derrière les performances d’une AMD Radeon RX 6800 (124 767 points OpenCL dans Geekbench 5).

WCCFTech reprend également des tests de performances en crypto-mining. Pour cette tâche le TGP de la carte a été bridé à 120 W soit une réduction de 60% par rapport au TGP constructeur de 200 W. A l’inverse la mémoire de la carte a été overclockée pour une bande passante effective de 16 Gbps (contre 14 Gbps sortie de boîte). POur le minage Ethereum, la carte a atteint 61 MH/s ce qui est 10 MH/s plus élevé que la Radeon RX 5700.

Les performances de la carte pour le cryptominage Ethereum semble d'emblée décentes. Mais ces chiffres risquent de jouer contre les joueurs – car il est vraisemblable que la disponibilité des cartes restera limitée pendant un certain temps. WCCFTech mentionne également un benchmark Singularity dans lequel la RTX 3060 Ti atteint 7900 points en 1080p avec les réglages CRAZY.

Les performances sont dans ce cas 14% inférieures à une RTX 3070 et 20% plus basses que sur une Radeon RX 6800.

