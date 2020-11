GeForce RTX 3060 Ti : une date de sortie calée au 2 décembre 2020 et un prix estimé à 399 dollars

De nouvelles informations sur la GeForce RTX 3060 Ti confirme que sa sortie aura bien lieu le 2 décembre prochain, pour un prix estimé à 399 dollars. La prochaine carte graphique de Nvidia reprend l'architecture Ampère des RTX 30XX, pour une capacité de 8 Go de mémoire GDDR6. Selon une présentation de ses performances, elle serait plus puissante la RTX 2080 SUPER, tout en étant moins cher de 300 dollars.

Il y a quelques semaines, certaines sources affirmaient que Nvidia avait reporté la sortie de la GeForce RTX 3060 Ti au 2 décembre. La firme a désormais confirmé cette date, tandis qu'une présentation interne de ses performances ainsi que des photos sont apparues sur la toile. Sur ces dernières, on constate que son design ressemble à celui des autres RTX 30 Series, notamment avec ses 3 ventilateurs. Pour l'heure, son prix est estimé à 399 dollars.

La carte graphique reprend l'architecture Ampère typique des RTX 30XX. Elle embarque par ailleurs un GPU “GA104” 8nm similaire à la RTX 3070, cette fois dans une variante apparemment plus petite. Elle est composée de 4.864 cœurs CUDA, 152 cœurs tensors et 38 cœurs RT. Du côté de la mémoire, Nvidia opte toujours pour la GDDR6 avec 8 Go de VRAM à la fréquence mémoire de 14 Gbps et une bande passante allant jusqu'à 448 GB/s. Son enveloppe thermique entre 180 et 200W.

RTX 3060 Ti est plus puissance que la RTX 2080 SUPER

Sur sa présentation ayant fuité sur Internet, Nvidia affirme que la RTX 3060 Ti surpasse les performances de la RTX 2080 SUPER et ce, dans les trois domaines de tests que sont la rastérisation, le ray tracing et le rendering. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les gamers, puisque la RTX 3060 Ti parvient à enregistrer ces résultats tout en possédant moins de cœurs, ce qui lui permet sans doute d'afficher une différence avec celle-ci de 300 dollars.

La RTX 3060 Ti est également 1,4 fois plus puissante que la RTX 2060 SUPER. Nvidia n'a pas encore fait de déclaration officielle sur les performances de sa prochaine carte graphique, on attend donc encore de connaître ses caractéristiques réelles. En attendant, nul doute que celle-ci fera un très beau cadeau de Noël.

Source : VideoCardz