AMD Radeon RX 6700 et 6700 XT : leur fiche technique en fuite, elles arriveraient en janvier 2021

Les nouvelles cartes graphiques AMD RX 6700 et RX 6700 XT devraient arriver d’ici janvier 2021. Si beaucoup reprochent à la nouvelle technologie « Big Navi » de rester le moment inaccessible, les nouveaux GPU devraient contenter toutes les bourses.

Si vous souhaitez actuellement changer de carte graphique, vous savez certainement que Nvidia et AMD ont sorti toute une gamme de nouveaux modèles. On trouve d’un côté les RTX 3070, 3080 et 3090 chez le constructeur au logo vert, et les RX 6800, 6800 XT et 6900 XT chez le fondeur au logo noir. Mais pour le moment, ces cartes sont tantôt en rupture de stock, tantôt affichées à des prix quasi inaccessibles. Dans de telles conditions, difficile de mettre la main sur l’un des modèles quand on souhaite mettre à jour son PC et le préparer pour la nouvelle ère du ray-tracing.

Il reste cependant un modèle qu’AMD n’a pas encore présenté : la RX 6700, ainsi que sa déclinaison la RX 6700 XT. Si celle-ci n’a pas été officialisée, de nombreuses rumeurs font état d’une sortie pour le début d’année prochaine. La carte viendrait donc piétiner, avec un petit mois de retard, les plates-bandes de la RTX 3060 Ti dont la commercialisation est quant à elle prévue pour le 2 décembre prochain.

La fiche technique des RX 6700 et 6700 XT en vadrouille

Les spécificités techniques des RX 6700 et RX 6700 XT, connues sous le nom de code Navi 22, ont par ailleurs fuité. Ce qui laisse peu de place au doute quant au fait qu’AMD travaille bien sur de nouveaux GPU et s’apprête à les dévoiler. Ainsi, on apprend que les RX 6700 et RX 6700 XT profiteront toutes deux d’une largeur de bus de mémoire de 192 bit (contre 256 bit pour les RX 6800, 6800 XT et 6800 XT). En outre, si l’on ne connaît pas encore la capacité de mémoire de la RX 6700, on sait d’ores et déjà que la RX 6700 XT aura droit à 12 Go G6.

À l’instar des Radeon RX 6800 et RX 6800 XT que nous avons récemment testées, les nouvelles cartes d’AMD reposeront elles aussi sur l’architecture RDNA 2 gravée en 7 nm. En revanche, elles devraient s’afficher à un prix bien moins élevé que les RX 6800, lesquelles valent entre 579 et 649 € selon le type de carte retenu (certains modèles custom s’affichent même à des tarifs bien plus élevés).

Source : VideoCarz