Des centaines de GeForce RTX 3060 vendues à prix cassé envahissent le marché de l’occasion

Le prix des cartes graphiques va-t-il baisser un jour ? En tout cas, de nombreuses RTX 3060 se retrouvent en vente sur le marché chinois à des tarifs très bas. Il s’agit en réalité de GPU de seconde main qui proviennent de fermes de minages devenues inutiles.

Depuis leur sortie, les cartes graphiques RTX 30XX sont à la fois introuvables et hors de prix. A titre d’exemple, la RTX 3060 est vendue à partir de 335 euros (prix indiqué sur le site de Nvidia), mais peut être affichée à un tarif deux fois plus important sur certains sites marchands. Une situation causée par la pénurie de semi-conducteurs mais aussi par l'existence de fermes de minage. Toutefois, le site The Block a remarqué quelque chose de très intéressant. De nombreuses cartes graphiques Nvidia, et plus particulièrement les RTX 3060, sont désormais proposées à prix cassées sur les sites de vente en ligne chinois. Elles sont même bradées entre 290 euros et 380 euros. Il y a même eu une vente à 230 euros.

Il s’agit certes de cartes d’occasion, mais jamais elles n’avaient été vendues à des tarifs aussi bas. Cerise sur le gâteau, nombre de petites annonces affichent des photos avec des centaines de GPU alignés alors qu’en trouver n'en serait-ce qu’une pour un usage domestique révèle du parcours du combattant.

Les RTX 3060 sont revendues à bas prix car elles ne peuvent plus alimenter les fermes de minage

Cette arrivée massive de cartes sur le marché est la conséquence de la chute du Bitcoin mais aussi et surtout de l’intervention du gouvernement chinois. En effet, les autorités ont exigé de la province du Sichuan de couper l’électricité aux fermes de minage afin d'annihiler le marché. Le fait est que cette région regorge de ce genre d’établissements et ces derniers n’ont d’autres choix que de se délocaliser ou de mettre la clé sous la porte. Ainsi, nous avons d’un seul coup un afflux de cartes d’occasion à des prix défiant toute concurrence.

Il ne faut cependant pas espérer tout de suite voir la situation se débloquer pour les RTX, surtout en Europe. La pénurie de semi-conducteurs n’est en effet pas près de se terminer, puisque certains observateurs espèrent un retour à la normale mi-2022 seulement.

Source : The Block