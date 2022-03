RTX 3000, RX 6000 : le prix des cartes graphiques continue de baisser

Le prix des cartes graphiques enregistre des baisses quasi constantes depuis le début de l’année. Plutôt légère en janvier, la différence a été 11 %, tout de même, en février. Une très bonne nouvelle pour les joueurs, mais qui cache une réalité moins joyeuse : les tarifs restent beaucoup plus élevés que les prix conseillés.

Après une année 2021 très difficile, le ciel semble s’éclaircir au-dessus des cartes graphiques. En effet, voilà plusieurs semaines que le prix des RTX 3000 et RX 6000 sont en baisse. Pas vraiment au point d’afficher des tarifs acceptables, loin de là, mais tout de même. La légère baisse des prix en Europe en janvier a suffi à susciter l’espoir chez les joueurs. D’autant que celle-ci se poursuit aujourd’hui, à des niveaux plus conséquents encore.

Ainsi, sur eBay, on observe une baisse moyenne des prix égale à 11 %. Alors que la RTX 3090 de Nvidia coûtait 2609 dollars en janvier, elle s’est vendue aux alentours de 2340 dollars le mois suivant. Même constat pour la RTX 3080 Ti qui est passé de 1874 dollars à 1721 dollars en l’espace de quelques semaines, ainsi que pour la RTX 3080 dont le prix est désormais de 1440 dollars, contre 1613 dollars en début d’année.

Le prix des cartes graphiques baisse de 11 % en février

Chez AMD aussi, la tendance est à la baisse. Aujourd’hui, il est possible de trouver la Radeon RX 6900 XT pour 1421 dollars, alors que la RX 6800 est disponible pour 1176 dollars. La RX 6600 XT, quant à elle, s’affiche à 570 dollars, une légère amélioration par rapport à janvier où elle était commercialisée à 610 dollars. En bref, il y a du mieux dans le secteur qui a beaucoup souffert de la pénurie de composants et de l’avidité des mineurs de cryptomonnaies.

Seulement voilà, ladite pénurie est encore loin d’être terminée. Bien que Nvidia a promis plus de stock disponible d’ici juillet 2022, il va falloir redoubler d’efforts pour atteindre les sacro-saints prix conseillés par les constructeurs. Or, pour le moment, la situation ne donne pas spécialement de signe d’amélioration. Comme d’habitude depuis plus d’un an, patience, donc.

Source : Tom’s Hardware