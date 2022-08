RTX 3000, RX 6000 : la plupart des cartes graphiques se vendent désormais à un prix raisonnable

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Selon les chiffres de 3DCenter, une majorité des cartes graphiques se trouvent désormais en dessous du MRSP. Attention néanmoins : certains modèles restent encore bien plus cher comparé à leurs voisins de gamme, qui eux ont franchi la barre il y a plusieurs semaines maintenant.

Au cours des derniers mois, nous vous avons beaucoup parlé de la baisse des prix des cartes graphiques. Il faut dire que la chose était attendue depuis maintenant deux ans, après une période absolument inédite dans le milieu. Les tarifs exorbitants ont désormais disparu (du moins, avant l’arrivée imminente de la prochaine génération), place désormais à des chiffres raisonnables.

Selon 3DCenter, le marché a même franchi un nouveau cap dans cette chute inarrêtable. En regardant les prix de plus près, il apparaît que la plupart des cartes graphiques se trouvent aujourd’hui en dessous du MRSP (Manufacturer’s Suggested Retail Price, autrement dit le prix de vente conseillé par Nvidia et AMD). Chose encore plus intéressante, ce fait est notamment vrai pour les modèles les plus populaires.

C’est le moment d’acheter une carte graphique avant que les prix remontent

Ce cœur de gamme se trouve ainsi en moyenne à 97 % du MRSP, selon 3DCenter. Compte tenu des prix en vigueur en quelques mois, on ne se plaindra pas de voir des prix somme encore un peu élevés 2 ans après la sortie des cartes graphiques. Du côté de Nvidia, la RTX 3080 10 Go se vend ainsi à 675 €, tandis que la RTX 3070 est disponible à 579 €. La RTX 3060, quant à elle, est commercialisée à 474 €.

Chez AMD, le constat est un peu plus clément : la Radeon RX 6800XT se trouve à 759 €, la RX 6800 à 639 €. On notera que certains prix se placent donc au-dessus du MSRP, ce qui en grande partie dû à la chute récente du taux de change entre le dollar et l’euro. L’arrivée de la prochaine génération risque également d’augmenter la demande pour les modèles haut de gamme et, avec eux, leur prix.