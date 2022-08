La carte graphique Intel Arc A750 égalerait les performances de la NVIDIA RTX 3060

L'Intel Arc A750 vient se positionner face à la RTX 3060 de NVIDIA et à la Radeon 6600 d'AMD. Intel a partagé des benchmarks pour se faire une idée de ses performances.

Mastodonte des CPU et acteur incontournable du marché des GPU intégrés sur puce, Intel entend bien se faire une place sur le segment des cartes graphiques dédiées. Et pour gagner la confiance des consommateurs, le fondeur a publié un article comparant en benchmarks son Arc A750 à la GeForce RTX 3060 de Nvidia.

Selon les données d'Intel, l'Arc A750 est en moyenne 1,03 à 1,05 fois plus performante que la RTX 3060 selon les scénarios. Autant dire que d'après les mesures d'Intel, elles sont à peu près égales, avec bien sûr des variations importantes en fonction du jeu testé, de la définition, de la qualité des graphismes et des technologies DirectX 12 ou Vulkan. La différence la plus importante entre les deux GPU semble intervenir en 1440p.

Intel Arc A750 vs NVIDIA RTX 3060 : pas vraiment de vainqueur

Comme toujours, il convient de prendre ces chiffres avec des pincettes. On ne sait pas dans quelles conditions les mesures ont été réalisées. Et surtout, chaque carte graphique a ses avantages et le choix entre les deux dépendra beaucoup de vos habitudes de jeu. En 1080p Ultra, l'Intel Arc A750 fait par exemple mieux sur Wolfenstein: Youngblood que la RTX 3060. Mais en 1440p Élevée, c'est la RTX 3060 qui reprend l'avantage, alors qu'elle est en moyenne légèrement moins performante que l'Arc A750 en 1440p.

Sur Assassin’s Creed: Valhalla, l'avantage va vers NVIDIA, dont la RTX 3060 permet 76 et 67 images par seconde, respectivement en 1080p Ultra et 1440p Élevée. Avec les mêmes réglages, l'Arc A750 atteint 67 et 62 images par seconde. Pour d'autres titres comme Control, Cyberpunk 2077 ou Death Stranding: Director’s Cut, c'est l'Arc A750 qui prend les devants.

Il est amusant de constater que l'Intel Arc A725 semble bien plus performante sur Call of Duty: Warzone que la RTX 3060 (130/115 fps contre 98/75 fps), alors que la tendance est complètement inversée en ce qui concerne Call of Duty: Vanguard (95/75 fps pour l'Arc A750 contre 136/107 fps pour la RTX 3060).

L'Intel Arc A750 devrait être commercialisée très prochainement à un prix autour des 300 dollars.

Source : Intel