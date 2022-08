RTX 3000 : le prix des cartes graphiques baisse tellement que la RTX 3090 Ti chute de 1000 dollars d’un coup

Aux États-Unis, la RTX 3090 Ti, la carte la plus puissante de Nvidia, a vu son prix chuter subitement de 1000 dollars chez EVGA. Une nouvelle preuve que les prix des cartes graphiques continuent de baisser, au fur et à mesure que le lancement des RTX 4090 approche.

Si malgré tous nos articles sur le sujet, il vous fallait encore une preuve que le prix des cartes graphiques est en chute libre, on ne trouvera sûrement pas mieux que celle-ci. Repérée par FrameChasers sur Twitter, une nouvelle baisse pour le moins drastique a été opérée chez EVGA. C’est bien simple : la RTX 3090 Ti, la carte graphique la plus puissante, et donc, la plus chère de Nvidia s’est vue amputer son prix de 1000 dollars.

Le modèle FTW3 Gaming, dont le prix conseillé est de 2150 dollars aux États-Unis, est désormais disponible à 1150 dollars sur le site du constructeur. Non seulement le GPU a donc vu son prix baisser de moitié, celui-ci se trouve donc également bien en dessous du prix conseillé. Une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui attendent désespérément de pouvoir (re) faire leur setup, après deux ans de tarifs exorbitants sur le marché.

Le prix de la RTX 3090 Ti baisse de 1000 dollars d’un coup

D’autant qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisque le modèle FTW3 Ultra Gaming, légèrement plus puissant, n’est pas beaucoup plus cher puisqu’il se vend actuellement à 1200 dollars sur le site d’EVGA. Notez en revanche que ces prix ne concernent que les États-Unis. Malgré tout, les joueurs français ne sont pas en reste dans le domaine, puisque le prix des cartes graphiques a baissé partout dans le monde ces derniers mois, et notamment sur les sites de reventes entre particuliers.

Sur le même sujet — RTX 3090 Ti : il dépense 2600 $ pour recevoir du sable, la belle arnaque

Pour beaucoup, la raison est toute trouvée. Nvidia, et par conséquent ses constructeurs partenaires, cherchent à tout prix à écouler leur stock avant l’arrivée prochaine des RTX 4000, la prochaine génération de carte graphique de la firme. On notera la certaine ironie de la situation, après deux ans à manquer constamment de stock. Néanmoins, la sortie des nouvelles cartes graphiques va nécessairement continuer à impacter les prix du marché pour la génération actuelle. On vous dirait donc bien que c’est le moment d’acheter mais en vérité, il est très probable que les prix continuent à chuter.