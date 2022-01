RTX 3000 : Nvidia assure qu’il y aura plus de stock disponible d’ici juillet 2022

Colette Kross, CFO de Nvidia, affirme que les stocks de RTX 3000 seront renfloués d’ici la moitié de l’année. Bien que la demande est toujours très forte, la firme pourra augmenter sa production d’ici juillet, selon elle. Un délai qui arrangerait bien cette dernière, qui devrait lancer les RTX 4000, sa nouvelle génération de cartes graphiques, dans cette même période.

Après une année 2021 plus que difficile, Nvidia se montre enfin optimiste. Pourtant, Colette Kross, CFO de la firme, reconnaît qu’il a fallu lutter pour en arriver là. « Nous avons constaté une forte demande de GeForce durant toute l’année 2021 », rapporte-t-elle en interview. « Et elle continue de rester forte, plus forte même que les stocks que nous pouvons offrir. La demande des fêtes de fin d’année, par exemple, a été assez forte, en particulier dans les ordinateurs portables ».

Elle explique également que si 2021 a été une année charnière pour le jeu vidéo, 2022 s’annonce tout aussi excitante. Elle en veut pour preuve le récent record battu par Steam en accueillant 28 millions de joueurs en simultané, ou encore « la création d’un élan pour les applications créatives de type Metaverse ». Mais pour maintenir la cadence, il va bientôt falloir plus de cartes graphiques sur le marché. À ce sujet, Colette Kross estime que les stocks seront plus importants d’ici juillet 2022.

Vers la fin de la pénurie de RTX 3000 en 2022 N

« Nous avons constaté les niveaux de production assez maigres de nos fournisseurs, et nous travaillons avec nos partenaires pour augmenter la disponibilité des stocks. Nous sommes optimistes quant à notre situation d’approvisionnement pour la seconde moitié de l’année 2022 », déclare Colette Kross. Une bonne nouvelle qu’il faudra faire attention à ne pas trop prendre au pied de la lettre. Quelques mois auparavant, la firme annonçait que les ruptures de stock continueraient pendant tout 2022.

Néanmoins, la situation pourrait bien s’améliorer dans les mois à venir. Les prix sont déjà en (très) légère baisse en janvier, et la demande pour les RTX 3000 pourrait être soulagée par l’arrivée des RTX 4000 en juillet prochain. La corrélation entre les prévisions de Colette Kross et la date de lancement des cartes graphiques est-elle une coïncidence ? Peut-être pas.

Une chose est sûre, la menace des cryptomineurs planera encore sur le marché dans les 6 mois à venir. La CFO en a d’ailleurs pleinement conscience : « Nous pensons que notre processus sur les cartes à faible taux de hachage pour GeForce, également avec notre produit CMP, a été une stratégie efficace pour orienter GeForce vers l’offre d’autres joueurs. Cependant, le taux de hachage des nouvelles cryptomonnaies a augmenté et nous en voyons plusieurs sources différentes. »

