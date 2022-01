GeForce RTX 3050 : les stocks seraient supérieurs à ceux de la RTX 3060, aucune pénurie à prévoir ?

La GeForce RTX 3050 ne devrait pas connaître la crise. Du moins, pas dès sa sortie : si l'on en croit les partenaires de Nvidia, la carte graphique devrait arriver en masse chez les revendeurs.

Attendue de pied ferme par les joueurs qui n'ont pas réussi encore à mettre la main sur une carte graphique de génération Ampere, la GeForce RTX 3050 devrait être commercialisée à un prix défiant toute concurrence. Si l'on pouvait craindre à un faible volume de diffusion, il semble que Nvidia et ses partenaires aient pris les choses en main.

Si l'on en croit les différents canaux de distribution chinois, la GeForce RTX 3050 ne devrait pas faire face à une pénurie dès sa sortie. Du moins, pas comme les RTX 3060 et RTX 3060 Ti ont peu en connaître il y a quelques semaines, ce qui a fait littéralement exploser les prix des deux modèles.

Les revendeurs auraient reçu une grande quantité de RTX 3050

Dans deux semaines très exactement sortira la très attendue GeForce RTX 3050, une carte graphique annoncée avec un prix défiant toute concurrence. Nvidia a ainsi dévoilé que sa carte ne devrait coûter que 279 euros. Et même s'il faut s'attendre à un tarif plus élevé de la part des constructeurs, celui-ci ne devrait pas dépasser les 400 euros (en toute logique). Soit près de la moitié du tarif d'une RTX 3060 à l'heure actuelle, qui se vend non seulement à prix d'or par rapport à son prix de lancement, mais qui est de toute façon en rupture de stock quasiment partout.

Bien évidemment, la nouvelle carte étant la benjamine de la sororité en termes de prix, elle offrira des performances moindres face aux autres modèles de GeForce RTX. Mais elle devrait pourtant avoir du répondant et permettre de profiter du ray-tracing en temps réel, en Full HD et à 60 FPS. Si une nouvelle pénurie est à craindre dès la commercialisation de la carte graphique, un document émanant de Bord Channels et repéré par VideoCardz explique que le nombre de RTX 3050 devrait largement excédé celui des RTX 3060 et RTX 3060 Ti.

Par ailleurs, le nouveau GPU Nvidia étant lancé le 27 janvier, soit quelques jours avant le Nouvel An chinois. Le rapport explique que la plupart des achats n'auront pas lieu durant cette période, et que les détaillants et consommateurs chinois passeront commande une à deux semaines plus tard. De quoi laisser le champ libre aux autres consommateurs d'acquérir la précieuse carte.

En revanche, un autre paramètre reste à prendre en considération : le cas des scalpers. Cette pratique, qui consiste à acheter un produit le plus rapidement possible pour le revendre aussitôt à un tarif plus élevé, bat son plein. Malgré les règles établies par les sites de vente en ligne (un seul produit par foyer), les scalpers ont de la ressource, comme ils l'ont déjà montré par le passé avec la PS5, la Xbox Series X et les cartes graphiques. Il se pourrait bien que la RTX 3050 en fasse elle aussi les frais.

Source : VideoCardz