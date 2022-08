RTX 4080 : la fiche technique de la carte graphique se précise, elle sera moins puissante que prévu

La prochaine génération de cartes graphiques Ada Lovelace est très attendue par les joueurs qui recherchent un GPU assez puissant pour faire tourner tous leurs jeux en 4K, et on en sait désormais plus sur la RTX 4080.

Le leaker @kopite7kimi a dévoilé sur Twitter tout ce qu’il fallait savoir au sujet de la prochaine RTX 4080, une des cartes les plus puissantes de la future série Ada Lovelace de Nvidia. La carte graphique s’annonce beaucoup plus rapide que la génération actuelle, mais pas aussi puissante que les dernières fuites le laissaient entendre.

En effet, Le NVIDIA GeForce RTX 4080 devrait utiliser une configuration de GPU AD103-300 réduite à 9 728 cœurs ou 76 SMs sur un total de 84 unités, alors que les rapports précédents faisaient état de 80 SMs ou 10 240 cœurs. La RTX 4080 pourrait se retrouver avec 48 Mo de cache L2 et moins de ROP en raison de ses caractéristiques techniques plus modestes que prévu. Elle n’en restera pas moins très intéressante, puisqu’elle serait beaucoup plus puissante qu’une RTX 3090 Ti.

Que sait-on de la RTX 4080 de Nvidia ?

Selon le leaker, le GeForce RTX 4080 devrait être doté de 16 Go de GDDR6X qui seraient ajustés à des vitesses de 21 Gbps sur une interface de bus de 256 bits. Cela permettra d'obtenir jusqu'à 672 Go/s de bande passante. Sa consommation énergétique est évaluée à environ 420 W, ce qui n’est pas si loin des 450 W de la RTX 4090.

En termes de performances, la NVIDIA GeForce RTX 4080 devrait offrir 15 000 points dans le benchmark 3DMark Time Spy. On peut donc s'attendre à une augmentation des performances d'environ 35 % par rapport à la RTX 3090 Ti dans ce benchmark, et on s’attend à une augmentation des performances du même ordre en jeu.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en apprendre davantage au sujet de toutes les cartes graphiques sur lesquelles travaille Nvidia. La RTX 4080 pourrait arriver peu de temps après la RTX 4090 début octobre, et il faudra ensuite patienter plusieurs semaines supplémentaires avant de voir arriver la RTX 4060, l’une des versions les plus abordables de la série.