NVIDIA : les ventes de cartes graphiques s’effondrent, AMD en profite

L'activité gaming de NVIDIA est en petite forme, et la situation profite à AMD, qui compte de plus en plus sur ses GPU pour soutenir sa croissance. Mais NVIDIA peut compter sur d'autres secteurs pour garantir une bonne santé financière.

NVIDIA a publié un rapport préliminaire sur les résultats de son deuxième trimestre fiscal, qui s'achevait le 31 juillet 2022. Le groupe américain affiche des performances très solides au général, avec un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars et une croissance de 3% des revenus par rapport à la même période l'année dernière. Mais la division gaming de la société a affiché d'inquiétants signes de faiblesse sur ce dernier trimestre.

Les revenus provenant du gaming, comprenant principalement les ventes de cartes graphiques, mais aussi les abonnements à GeForce Now, ont chuté de 33% sur ce deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre de 2021. De 3,06 milliards de dollars générés l'an passé, NVIDIA n'a récupéré “que” 2,04 milliards de dollars lors des derniers mois. Une mauvaise performance compensée par l'excellente forme de l'activité Data Center des Verts avec un chiffre d'affaires estimé à 3,81 milliards de dollars sur la période, soit une hausse de 61% d'une année sur l'autre.

NVIDIA porté par son activé serveurs, les cartes graphiques en retrait

Si NVIDIA n'est bien sûr pas à plaindre, ces résultats sonnent comme un échec pour l'entreprise, dont les projections anticipaient des revenus de 8,1 milliards de dollars pour ce trimestre. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, attribue ce manque à gagner aux mauvaises ventes de produits de jeu. Il cite des “conditions macroéconomiques défavorables” et les “pénuries de composants” pour expliquer ce revers, et explique que NVIDIA a pris des mesures avec ses partenaires pour ajuster les prix et les stocks, le fabricant s'attendant à ce que les difficultés du marché se poursuivent dans les mois qui viennent.

Il convient de noter qu'AMD semble moins touché par la conjoncture économique. Les Rouges ont annoncé 6,6 milliards de chiffre d'affaires pour leur deuxième trimestre, dont 1,7 milliard vient de la branche gaming et des cartes graphiques, rattrapant ainsi son retard sur NVIDIA. La présence de composants AMD sur les consoles Xbox Series et PS5 n'y est sans doute pas étrangère.

NVIDIA reste confiant pour l'avenir, citant notamment le domaine de l'intelligence artificielle comme un marché en devenir dans lequel la firme est très bien positionnée. Et la branche gaming devrait rebondir avec l'arrivée prochaine des GeForce RTX 4000.

Source : Nvidia