Ce robot aspirateur laveur Ecovacs est à un prix imbattable chez Amazon

Voici une excellente affaire à saisir pour celles et ceux qui veulent s'offrir un robot aspirateur laveur ! À l'occasion d'une vente flash, Amazon vous permet de profiter d'une belle réduction de 45 % sur l'Ecovacs Deebot X1 Omni.

Un robot aspirateur laveur de la marque Ecovacs est proposé à prix imbattable au cours d'une vente flash Amazon. Actuellement, le Deebot X1 Omni du constructeur asiatique qui est disponible dans un coloris noir est à 459 euros au lieu de 840 euros, soit près de 400 euros de moins par rapport au dernier tarif appliqué avant la réduction de 45 %.

Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, l'appareil bénéficie d'une garantie légale de deux ans. Il sera ainsi possible d'obtenir gratuitement une réparation, un remplacement ou un remboursement durant la période de la garantie.

Lancé au cours de l'année 2022, l'Ecovacs Deebot X1 Omni est un robot aspirateur laveur qui possède une puissance d'aspiration de 5000 Pa, une surface couverte maximale de 200 mètres carrés et une autonomie estimée à 260 minutes en fonction de son utilisation. L'appareil est fourni avec une station OMNI-Clean entièrement automatique et multifonctionnelle. Cette station sépare l'eau propre et les eaux usées, prend en charge le lavage et le séchage automatiques des chiffons et se réapprovisionne en eau propre de manière autonome.

Doté de brosses latérales doubles, d'une brosse principale flottante, d'une puissance d'aspiration de 5 000 Pa et du système de lavage rotatif, le Deebot X1 Omni offre un balayage intégré, un dispositif d'aspiration et une serpillière résistante. Enfin, le robot aspirateur laveur dispose d'une détection d'obstacles 3D de pointe avec intelligence artificielle, et peut être contrôlé depuis une application mobile dédiée.