Alors, votre smartphone est resté trop longtemps au soleil ? Comme vous l’avez remarqué, il fait actuellement très chaud en France. Le thermomètre indique des températures agréables qui vont nous permettre de passer de très bons instants à l’extérieur. Le soleil va donc briller et ce n’est pas pour nous déplaire, n’est-ce pas ? Mais qu’en pense notre fidèle smartphone ?

Bon, nous on vous avoue qu’on aime plutôt le soleil . En revanche, nos smartphones apprécient bien moins la chose. Surtout s’il vous vient à l’idée de l’oublier en plein « cagnard ». Là il ne va pas aimer du tout du tout le petit. Qui n’a jamais laissé son téléphone traîner sur une table de terrasse en plein soleil ?

Hé oui, de pareilles chaleurs ont un effet terrible sur nos smartphones surtout s’ils sont exposés au soleil trop longtemps. Et même quand on laisse son mobile à l’ombre sur la table d’une terrasse, on peut le retrouver un moment plus tard en plein soleil. Oui la Terre tourne les enfants, ne l’oublions pas.

Mieux vaut donc faire preuve de prudence et ne pas laisser traîner son compagnon mobile n’importe où, les conséquences pouvant vous conduire soit à le réparer, soit à carrément à devoir racheter un autre smartphone. Voici une petite sélection des risques encourus par votre téléphone.

L’écran de votre smartphone peut vite devenir instable

Généralement, les utilisateurs (même si ce n’est pas le cas de tout le monde) laissent leur smartphone posé quelque part avec l’écran vers le haut. En cas de forte chaleur, ce sera donc ce composant qui sera touché en premier. Même les meilleurs écrans sur smartphone, qu’ils soient AMOLED ou LCD, ne peuvent pas supporter une bonne canicule sans broncher.

Vous pourrez alors voir des instabilités au niveau des animations, voire des zones qui n’auraient pas résisté aux fortes températures qui laisseraient apparaître de petites tâches. Et évidemment, le plus visible sera une mauvaise réponse à vos gestes sur l’écran tactile. Cela peut paraître évident aux yeux de tous, mais il n’est pas rare que nous posions nos smartphones en pleine chaleur : au bureau près d’une fenêtre, dans la voiture, sur une table en terrasse etc.

Batterie défaillante

Nous en parlions justement dans notre dossier consacré à tout ce qu’il faut savoir sur nos batteries. Les batteries détestent la chaleur. Et le risque est évidemment de la bousiller complètement. Les batteries ne supportent pas les chaleurs extrêmes. Au-delà de 60 degrés, c’est la mort assurée pour votre batterie.

60 degrés c’est fort heureusement inimaginable en France. C’est vrai, mais nous n’avons pas précisé qu’il fallait atteindre les 60 degrés pour que la batterie commence à souffrir. Les cellules contenues dans le lithium-ion se sentent dans un environnement confortables avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés maximum. De son côté, Apple assure que ses iPhone résistent à des températures allant de 0 à 35º.

En plein soleil, dans certaines régions de France ou d’ailleurs, on atteint facilement les 45 degrés. Autant dire que les batteries n’aimeront pas d’autant qu’elles sont renfermées dans des smartphones de plus en plus fins et donc de moins en moins aérés. C’est d’ailleurs l’un des raisons qui explique le fiasco du Galaxy Note 7 en 2016. S’il fait 45 degrés en plein soleil, nous vous laissons imaginer combien il fait sous la coque.

Dans certains cas, extrêmement rares, mais pas impossible, la batelier de votre smartphone peut même exploser. Ceci est principalement dû à la surchauffe de la batterie. Mais rappelons tout de même qu’a priori, si vous utilisez des batteries officielles des constructeurs vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Attention quand même. On se rappellera encore une fois du cas du Galaxy Note 7 en 2016.

Pour savoir à quelle température se trouve votre batterie il y a un petit code à rentrer, il vous suffit de :

Vous rendre dans l’application téléphone de votre smartphone Android et de

Tapez le code secret *#*#4636#*#* .

. Vous verrez alors apparaître différentes informations sur la batterie, notamment sa température.

Détérioration des composants : ça chauffe Marcel !

Là encore, c’est plutôt logique, mais le côté « vicieux » de la surchauffe des composants c’est que les dégâts ne sont pas forcément visibles immédiatement. Si votre écran montre assez rapidement des signes de faiblesse en cas de surexposition au soleil, ce ne sera pas forcément le cas des autres composants.

Qu’il s’agisse du processeur, des capteurs photo, de l’antenne ou tout autre composant interne, une surexposition peut considérablement les affaiblir. À des températures extrêmement élevées, certaines parties du circuit imprimé peuvent même fondre (bon là il faut quand même y aller très fort ou vivre en plein désert). Avant d’en arriver là, vous allez aussi remarquer un ralentissement général de votre appareil.

Néanmoins, les micro-soudures peuvent en prendre un coup et des défaillances peuvent apparaître plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard. Autant être très prudent et éviter de vouloir faire bronzer son mobile. Mais ne vous inquiétez pas on vous a donné quelques astuces pour éviter que votre smartphone ne surchauffe, si vous les suivez il ne devrait pas y avoir de problèmes.

Enfin un accessoire assez utile existe et vous permet de garder votre smartphone au frais à la plage. Le Beach Vault est une grosse vis qu’on va enfoncer dans le sable, en plus de permettre de garder vos affaires en sécurité, cela protégera votre smartphone du soleil et il sera au frais enfoncé dans le sable. Comme on le sait, le sable d’une plage reste souvent très frais (c’est pourquoi on y enfonce souvent un pack de boissons pour les rafraîchir).

Que faire si votre smartphone a trop chaud ?

Voici quelques conseils pour permettre à votre smartphone de survivre à la chaleur :

Ne laissez pas votre smartphone au soleil (bon c’est logique mais on a préféré le rappeler)

Enlevez lui sa coque pour lui permettre de respirer. Les matières comme le cuir ou le caoutchouc peuvent empirer la situation

Baissez la luminosité (pour éviter de consommer)

Fermez un max d’applications

Videz le cache de vos applications

Passez en mode avion si votre téléphone continue à chauffer

En dernier recours : éteignez-le

Attention, le soleil n’est pas le seul risque que court votre smartphone à la plage. Comme vous le savez, votre compagnon mobile craint autant l’eau que le soleil. Si par mégarde, ou par maladresse, votre téléphone tombe finit dans la mer, voici nos astuces pour sauver votre smartphone tombé dans l’eau. Vous voilà fin prêt pour une journée à la plage ! Et si la canicule ne vous réussit pas, découvrez notre sélection des meilleurs objets connectés pour lutter contre la chaleur.