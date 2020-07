Google Maps permet de se repérer facilement. Parfois, il y a tout de même des moments où l’application nous perd un peu, n’arrivant pas à localiser précisément le smartphone. Avec Live View AR, Google peut maintenant vous localiser au mètres près.

Vous sortez du métro et vous arrivez dans un quartier que vous ne connaissez pas. Logiquement, vous sortez votre smartphone et l’application Google Maps. Mais cela ne suffit pas à vous repérer de manière précise, l’application n’arrivant soit pas à vous localiser avec précision, soit ne vous indique pas la bonne direction. Live View AR permet maintenant d’éviter ce genre de désagrément. Google Maps nous localise de manière précise, mais Google a décidé de le rendre encore plus précis. La dernière mise à jour du logiciel, qui est en train d’être déployée, vous permet de vous localiser précisément en utilisant votre APN.

Reprenons notre exemple de la sortie de métro. Vous ne savez pas précisément où aller, mais pour vous repérer, il suffit d’appuyer sur l’icône « calibrer avec Live Air ». L’appareil photo de votre terminal s’activera alors et il suffira de prendre dans le cadre un panneau ou un immeuble reconnaissable autour de vous. Grâce à cela, Google saura précisément vous localiser et vous indiquera dans quelle direction vous regardez, avec le cône de visualisation qui se rétrécira au maximum. Pratique. Il sera alors possible de vous diriger facilement en utilisant la réalité augmenté, comme c’est le cas depuis quelques mois.

Il ne faut pas rester le nez sur son smartphone

Bien entendu, il y a des conditions à remplir pour profiter de ce nouvel ajout repéré par 9to5Google. Il faut bien entendu disposer d’un smartphone compatible et de la toute dernière version de Google Maps. Enfin, et c’est une condition logique, la zone se doit d’être couverte par Google Street View.

Google Maps fait tout pour nous rendre la vie plus facile. L’application permet, par exemple, de mémoriser une place de parking pour ne pas chercher votre voiture pendant des heures. Il est également possible de partager sa position avec des amis afin de se retrouver facilement. Une chose déjà possible via Facebook Messengers.

Google prévient tout de même de faire attention en utilisant cette fonctionnalité. Il ne faut en effet pas rester concentré sur son téléphone sans regarder autour de soi.

Source : 9to5Google