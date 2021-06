Téléphone tombé dans l’eau : que faut-il faire pour le réparer ?

Votre téléphone portable vient de tomber dans l'eau ? Attention, on parle aussi des modèles certifiés IP qui, contrairement à ce que l'on croit, ne sont pas infaillibles. Et en cette période de vacances où vous allez régulièrement vous retrouver au bord de l'eau, le danger est partout. Nous vous proposons donc quelques conseils pour sauver votre smartphone in extremis s'il tombe dans l'eau.

Lorsque notre smartphone prend l'eau, sur le moment, c'est toujours un peu l'hystérie (M**de m**de m**de ! Quel c** ! Fait ch*** p****n !). On tente un peu tout et n'importe quoi, dans la précipitation en espérant sauver son pauvre smartphone noyé. Comme on est sympa chez Phonandroid, on vous a préparé une sorte de petit guide de secours en cas de noyade de votre smartphone.

Après tout, nous n'avons pas tous la chance d'avoir un smartphone dernier cri haut de gamme certifié IP68. D'ailleurs ces derniers restent vulnérables, la pression de l'eau permettant son infiltration malgré la certification. Pour en savoir plus, découvrez notre dossier consacré aux normes IP 67/68.

Comment sauver votre téléphone tombé dans l'eau ?

En suivant ces quelques étapes, vous devriez pouvoir sauver la vie de votre smartphone. Attention toutefois, la méthode ne fonctionne que pour les appareils qui offrent un accès simple à la batterie et aux circuits, avec une coque arrière amovible donc. Oui, c'est rare en 2021 mais il y en a encore. Voici donc la marche à suivre :

Sortez immédiatement l'appareil de l'eau ! Oui ça paraît logique mais parfois certains utilisateurs, pris de panique, ont tendance à faire un peu n'importe quoi et n'ont pas forcément ce premier réflexe. Retirez le plus rapidement possible la batterie pour éviter de tout griller. Si possible bien sûr, elles ne sont plus amovibles sur les smartphones récents. N'ayez pas peur vous n'avez aucun risque de nous faire une “Claude François”. Faites de même avec la carte SIM et la carte SD. Epongez un maximum avec votre trousse de secours de circonstance, à savoir de l'essuie-tout et des cotons tiges pour les plus petits recoins. Placez votre smartphone dans un sachet alimentaire avec du riz. Vous pouvez aussi y ajouter des sachets de Silica Gel. Pensez à bien expulser l'air du sachet. Le riz et le Silica Gel vont éponger toute l'humidité. Attendez 48 à 72h avant de réouvrir le sachet. Plus vous attendrez mieux ce sera. Ouvrez le sachet et vérifiez si tout est bien sec. Relancez la machine pour vérifier que le smartphone fonctionne bien.

Cette méthode a fait ses preuves mais n'assure pas un sauvetage du smartphone à 100%. Cela fonctionne pour l'eau. N'essayez pas de faire la même chose s'il est tombé dans du lait par exemple (oui oui, il y en a qui l'ont déjà fait) ou dans quelconque boisson alcoolisée ou sucrée. La méthode du riz fonctionne autant avec votre ordinateur portable qu'avec votre smartphone ou n'importe quel appareil électronique.

Enfin sachez que même si le smartphone semble bien fonctionner, il restera forcément des traces d'oxydation dans l'appareil. Sa durée de vie sera bien plus courte que s'il ne lui était jamais rien arrivé. Si vous faites partie des utilisateurs les plus maladroits, mieux vaudra donc investir dans un smartphone étanche afin de limiter toute de même la casse.

Pour conclure, on rappellera que l'eau n'est pas le seul danger pour nos smartphones en cette période estivale. Lorsque les températures grimpent un peu trop, votre smartphone risque la surchauffe au soleil. Pour éviter des dégâts permanents, nous avons aussi quelques astuces pour éviter que cela arrive.