Revendre son Cybertruck ? Voici la claque que Tesla inflige aux premiers acheteurs

Le Cybertruck devait symboliser le futur du pick-up électrique. Moins d’un an après son lancement, Tesla fait face à un stock invendu et à une revente qui tourne au fiasco. Les premières offres de reprise affichent une décote brutale pour ce modèle pourtant très attendu.

Le Cybertruck de Tesla connaît un début de carrière bien plus compliqué que prévu. Après des années d’attente et près de deux millions de précommandes, les ventes ne suivent pas la cadence de production. Selon les estimations, environ 10 000 exemplaires seraient actuellement invendus dans les entrepôts du constructeur. Même le statut de véhicule emblématique n’a pas suffi à créer une demande durable. Résultat : le constructeur se retrouve aujourd’hui avec un stock qui s’accumule et des acheteurs qui hésitent.

Dans ce contexte difficile, Tesla a commencé à accepter les reprises du Cybertruck, plus d’un an après les premières livraisons. Mais les premières propositions envoyées aux propriétaires sont loin d’être rassurantes. Pour un modèle Foundation Series neuf affiché à 99 990 $ (environ 92 000 €), Tesla propose entre 60 500 $ (55 700 €) et 65 400 $ (60 200 €). Soit une perte de 34 à 39 % en moins d’un an, même pour des véhicules peu utilisés, parfois avec à peine 10 000 km au compteur.

Tesla propose des reprises avec une décote fulgurante sur le Cybertruck

Cette perte de valeur est bien supérieure à la moyenne du marché. Une étude du cabinet ISeeCars montrait en mars 2024 que les voitures électriques perdaient en moyenne 28,9 % de leur valeur entre leur première et leur cinquième année. Dans le cas du Cybertruck, la décote atteint jusqu’à 39 % en moins de douze mois seulement. C’est bien plus que la moyenne des Tesla, déjà touchées, et largement au-dessus des modèles thermiques, dont certains ne perdent que 10 % sur la même période. Une telle chute, si rapide, montre que la demande s’effondre pour ce véhicule pourtant présenté comme un futur collector.

La revente devient donc un véritable casse-tête pour les premiers acheteurs. D’autant que Tesla est réputé pour revoir ses offres à la baisse une fois les démarches engagées. Et si les plateformes tierces proposent parfois encore moins, cela ne change rien à la tendance : le Cybertruck, pourtant annoncé comme un objet de collection, subit les lois du marché. Le ralentissement global des ventes de pick-up électriques et la concurrence n’arrangent rien. L’euphorie est passée, et la réalité économique a vite rattrapé l’image futuriste du véhicule.